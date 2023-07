Défi sportif – Noam Yaron se lance dans un triathlon écolo et scientifique Pour son nouveau challenge, le Morgien s’est mis à la course et au cyclisme pour arpenter le pays afin de sensibiliser à la préservation des eaux. Lucas Philippoz

Après avoir traversé un bon bout du Léman puis cinq autres lacs en 2022, Noam Yaron s’attaque cette fois à un défi encore plus grand à travers tout le pays. 24HEURES/ODILE MEYLAN

Jamais deux sans trois. Après avoir traversé à la nage le Léman en longueur en 2021 puis les cinq autres plus grands lacs de Suisse en onze jours en 2022, le créateur de contenu morgien Noam Yaron se lance cette année dans un triathlon à travers la Suisse.

«L’Odyssée des Lacs 2023» – c’est le nom de ce troisième challenge qualifié d’«écolo-sportif» par son auteur – consistera à traverser le pays d’est en ouest en pédalant, en courant et en parcourant à la nage dix lacs de montagne. Soit plus de 700 kilomètres et 12’000 mètres de dénivelé positif au total, l’équivalent de «trois fois le Mont-Blanc» et «l’un des plus grands triathlons du monde».

Périple de dix jours

Le Morgien de 26 ans espère réaliser cette performance en dix jours seulement. «Ça me fait un peu peur, notamment car ça ne fait que quelques semaines que je me suis lancé dans le vélo de course», confie l’athlète amateur. Or c’est bien en chevauchant la petite reine qu’il avalera la majeure partie de la distance qu’il s’est imposée.

«C’est un projet scientifique: nous allons récolter 20 échantillons dans chaque lac de montagne traversé.» Noam Yaron

Comme en 2021 et 2022, Noam Yaron entend utiliser la visibilité que lui procurera cet événement pour sensibiliser la population et la sphère politique à la préservation des eaux. «C’est un vrai projet scientifique: nous allons récolter 20 échantillons dans chaque lac de montagne traversé. Certains sont très touristiques, c’est aussi pour cela que nous les avons choisis; afin de faire de la prévention.»

Biodiversité à la loupe

L’idée est en effet de «séquencer l’ADN pour analyser la biodiversité et mieux comprendre ces écosystèmes». Cette tâche sera réalisée par une start-up basée à Winterthour (ZH). Le projet est organisé en partenariat avec plusieurs associations et fondations engagées pour la préservation de l’environnement. Le grand départ est prévu pour le 20 août.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.