JO de Tokyo – Noè Ponti en bronze sur le 100 m papillon Le nageur tessinois a offert une 10e médaille à la délégation suisse depuis le début des Jeux olympiques. Emmanuel Favre Tokyo

Noè Ponti, un homme en bronze. AFP

Extraordinaire, Noè Ponti (20 ans) a remporté la médaille de bronze à l’issue de la finale du 100 m papillon, samedi matin au Tokyo Aquatics Centre.

Le Tessinois, qui a parcouru la distance en 50’’74, a amélioré de 2 centièmes son record de Suisse établi la veille dans le même bassin.

Il est devenu le troisième Helvète à accéder à un podium olympique de natation après Etienne Dragon, bronzé sur le 200 m brasse à Los Angeles en 1984. Et Jérémy Desplanches, également bronzé vendredi sur le 200 m 4 nages à Tokyo.

Le classement du 100 m papillon

Le titre est revenu à Caeleb Dressel, qui a établi un nouveau record du monde (49’’45). L’Américain, qui participera encore à la finale du relais mixte samedi, a remporté sa troisième médaille d’or dans ces joutes japonaises. Le Hongrois Kristof Milak s’est paré de l’argent.

Ponti a ainsi permis à Swiss Olympic de collecter une dixième médaille depuis le début des Jeux olympiques de Tokyo. La répartition: une en or, trois en argent, quatre en bronze et deux dont la couleur du métal sera connue après les finales de simple (samedi à 12h) et de double (dimanche à une heure à définir) du tournoi de tennis féminin.

Le nageur genevois Jérémy Desplanches, bronzé sur le 200 m 4 nages AFP La Bernoise Marlen Reusser, en argent dans le contre-la-montre de cyclisme. AFP 1 / 5

