Saut acrobatique – Noé Roth champion du monde d’aerials Le sauteur zougois de 22 ans a décroché la plus belle des médailles mercredi à Bakuriani. Il a devancé l’Américain Dehlinger et le Chinois Yang. Ruben Steiger

Noé Roth a décroché l’or mondial en aerials jeudi à Bakuriani. Getty Images via AFP

Fantastique Noé Roth! Le Zougois de 22 ans est devenu champion du monde de saut acrobatique jeudi à Bakuriani. Qualifié de justesse (6e) pour la deuxième manche de la finale, le leader de la Coupe du monde, a su élever son niveau pour réaliser un «Full-Double Full-Full» parfait pour s’adjuger la première place devant l’Américain Quinn Dehlinger et le Chinois Longxiao Yang.

Grâce à ce titre, le jeune sauteur ajoute une nouvelle ligne à un palmarès déjà bien garni. En 2019, lors des Mondiaux de Park City, il avait obtenu une belle médaille de bronze en aerials individuel et une breloque dorée par équipe avec Carol Bouvard et Nicolas Gygax. Deux ans plus tard à Almaty (Kazakhstan), toujours dans la compétition mixte, Noé Roth et ses coéquipiers Carol Bouvard et Pirmin Werner avaient pris le deuxième rang.

Le Zurichois Nicolas Gygax (27 ans) n’a quant à lui pas réussi à se qualifier pour la grande finale, tout comme Pirmin Werner (23 ans), éliminé au stade des qualifications (19e). Chez les femmes, aucune représentante helvétique n’a pris part à la compétition et le titre est revenu à la Chinoise Fanyu Kong.

Ruben Steiger est journaliste stagiaire à l'agence Sport-Center depuis septembre 2021. Il y couvre principalement le hockey sur glace. Auparavant, il a obtenu un master HES en Business Administration. Plus d'infos @SteigerRuben

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.