Humour hors saison – Noël au balcon, rires en chansons Le nouveau spectacle joyeusement enguirlandé des Petits Chanteurs à la Gueule de Bois a eu sa première au CPO avant une tournée en décembre prochain. Thérèse Courvoisier

Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois chantent Noël. Frédéric Érard, Lionel Aebischer et Raphaël Pedroli, avec, au centre, en invité exceptionnel, Marc Donnet-Monay. Thierry Galeuchet

Il ne faisait pas trop chaud, samedi soir pour aller voir au CPO, à Lausanne, «Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois chantent Noël», dernière création des trois trublions neuchâtelois.

De là à dire que c’est à l’instigation de ces drôles de Rois mages que le froid s’est invité pour coller au spectacle, il n’y a qu’un pas que certains complotistes pourraient franchir, mais certainement pas les spectatrices et spectateurs hilares, toutes générations confondues, des Petits Chanteurs à la Gueule de Bois.

«Comme c’est une légende, il nous fallait un fil rouge. Nous avons exceptionnellement demandé à Marc Donnet-Monay de le tenir.» Lionel Aebischer

Prévu en décembre dernier, le spectacle a été annulé en raison du Covid-19. Commande du CPO (Centre pluriculturel et social d’Ouchy), il a été reporté à fin juin 2021. Un décalage qui n’était pas fait pour déplaire aux artistes.

«Nous aimons surprendre et faire rire, mais je n’aurais pas forcément choisi la thématique de la Nativité», confesse Lionel Aebischer, auteur, compositeur, guitariste, chanteur et membre du groupe musical le plus déluré de Suisse romande, avec Frédéric Érard (contrebasse et chant) et Raphaël Pedroli (batterie et

chant).

«En revanche, c’était intéressant à faire. J’ai commencé par détourner des chansons typiques de Noël, mais je me suis vite ennuyé. J’ai alors décidé d’écrire de nouvelles chansons, même si ce n’était pas facile de trouver des angles pertinents et impertinents, propices à ouvrir la réflexion. De plus, comme c’est une légende, il nous fallait un fil rouge. Nous avons exceptionnellement demandé à Marc Donnet-Monay de le tenir.»

Vol 1164 pour rire

Ainsi invités à embarquer à bord du vol 1164 piloté par le commandant de bord Donnet- Monay, les spectatrices et spectateurs ont d’abord sagement écouté les précautions liminaires, en forme d’arguments à décharge, en cas d’incidents textuels pouvant heurter quelques sensibilités religieuses, sociales ou genrées.

Car, comme d’habitude dans tous leurs spectacles pour adultes, Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois n’y vont pas de main morte avec cette fois-ci la belle histoire de la Nativité et notamment avec l’Immaculée Conception. «Tu étais encore une enfant dit-on, entre 13 et 16 ans, t’étais trop jeune pour tout cela, il a fallu que ça tombe sur toi», pointe l’un des refrains.

Tout en conservant la causticité qui a fait les grandes heures des Petits Chanteurs, Lionel Aebischer aborde l’actualité à travers le récit biblique et évoque l’immigration, la cause féminine et même la pédophilie de certains curés.

Ravi de rire aux éclats après des mois de retenue, le public n’a pas boudé son plaisir en écoutant des chansons piquantes, mais aussi émouvantes, tout en admirant les petites bourrées sexy, d’inspiration auvergnate, dansées par le trio ou en s’esclaffant à la vue du corps dégingandé de Marc Donnet-Monay esquissant une danse orientale: du jamais vu à Bethléem!

«Je suis fan des Petits Chanteurs à la Gueule de Bois et admiratif du talent d’écriture de Lionel Aebischer», souligne le comédien, qui affirme avoir assisté à toutes les premières de tous les spectacles du trio.

En passant du stade de groupie à celui de narrateur excentrique, il a gaiement accompagné en français et en anglais châtié le voyage «Lausanne to Christmas» organisé par les musiciens neuchâtelois. Décollant sans effort, le public a savouré la magie déjantée d’une Nativité revisitée.

