Cathédrale de Lausanne – «Noël aux oreilles», un culte aux airs de «silent disco» En raison de la situation sanitaire, la traditionnelle veillée de Noël a pris une forme inédite cette année. Gabriel Nista

Les visiteurs ont eu droit à un culte revisité, casque sur la tête. KEYSTONE

Dans une cathédrale bien silencieuse mais loin d’être inanimée, les fidèles se sont baladés jeudi, casque illuminé aux oreilles, formant une espèce de guirlande mouvante. Noël avait une saveur particulière en ces temps difficiles.

Habituée à recevoir plus de mille personnes chaque 24 décembre, la pasteure de la cathédrale de Lausanne, Line Dépraz, a dû faire face à un gros défi cette année. Comment perpétuer les fêtes de Noël tout en respectant les mesures sanitaires et les gestes barrières? En effet, la pandémie de coronavirus a beaucoup affecté les cérémonies religieuses, qui sont limitées à 50 personnes dans le canton de Vaud.

«On a énormément réfléchi à une manière d’adapter la veillée de Noël qui pourrait satisfaire le plus grand nombre de personnes. On a pensé à organiser plusieurs cultes à la suite, mais les conditions de célébration sont loin de l’esprit de Noël et on aurait pu accueillir moins de monde», raconte Line Dépraz.

C’est alors que l’idée d’une balade, inspirée des «silent discos», a mis tout le monde d’accord. La cathédrale a donc accueilli plus de 400 visiteurs, répartis en groupes de 50, entre 18 h et 23 h, dans le respect des consignes sanitaires. «Les gens sont vraiment respectueux, chacun garde ses distances et porte le masque correctement», se réjouit la pasteure.

Pour profiter de la soirée, les gens ont dû s’inscrire à l’avance sur une plateforme en ligne. KEYSTONE

Culte, orgue et contes

En entrant dans le monument lausannois, plongé dans une ambiance tamisée, les casques distribués aux adeptes proposaient trois canaux d’écoute. D’abord le vert, où retentissait l’orgue, faisant presque oublier que l’endroit était silencieux tant il immergeait les gens. Le canal rouge a fait le bonheur des plus jeunes, avec des chansons et des contes racontés par le talentueux Pierre Déglon, alias Grandpa Doc. Enfin, sur la piste bleue, les gens ont pu écouter le culte préenregistré par la pasteure Line Dépraz. «Un exercice différent mais intéressant, même si j’ai dû faire plusieurs prises», plaisante-t-elle.

L’expérience a su convaincre les participants. «C’est vraiment super et bien adapté à la situation», s’exprime Sandra*, venue avec son mari et ses trois enfants. Cette famille vient chaque année fêter le réveillon à la cathédrale, et n’a pas manqué à l’appel de cette édition spéciale. «Tout le monde y trouve son bonheur, les enfants écoutent les contes et nos parents écoutent le culte», raconte la petite Lidia*.

Les visiteurs avaient le choix entre se balader pour contempler la cathédrale décorée pour les fêtes ou s’asseoir pour écouter le culte calmement. KEYSTONE

La liberté de se mouvoir dans l’enceinte était essentielle aux yeux de Line Dépraz. «À Noël, il y a l’idée du mouvement, c’est ce qui donne sens à la fête», explique la pasteure. La cathédrale a donc opté pour une licence similaire à celle des musées, permettant ainsi aux gens de se déplacer à l’intérieur. D’abord sceptiques, les autorités ont donné leur feu vert à l’événement après avoir constaté que le protocole sanitaire était fiable.

Intitulée «Noël aux oreilles», l’action a vu déambuler plus de 400 personnes pendant la soirée, chacune libre d’écouter ce qui lui plaisait. «Une façon de fêter le réveillon seul, mais pas vraiment», conclut Line Dépraz.

*Prénoms d’emprunt