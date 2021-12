L’invité - Noël, c’est la fête de «l’Au-delà au-dedans»

Noël débarque encore une fois dans notre vie avec son cortège de rites, d’habitudes, de conventions et de traditions manifestement déconnectées de la réalité religieuse de notre société moderne, depuis longtemps déchristianisée et laïcisée.

Se souhaiter «Joyeux Noël» n’a pour d’aucuns plus aucune connotation religieuse et la fête de la naissance du Christ s’est transformée désormais en une sorte d’orgie consumériste, glorifiant surtout le mythe des vacances d’hiver et le temps des retrouvailles familiales.

Fini l’époque romantique des Rois mages guidés par les étoiles du ciel; terminé avec les prophètes, les anges et les épopées qui faisaient voyager l’imagination de la foi.

«Inscrire l’existence humaine dans un paysage transcendant, capable de rendre présente la dimension spirituelle.»

Certes, il s’agissait parfois, parallèlement à la présence de courants mystiques plus confidentiels, de formes embryonnaires du religieux, de croyances magiques et de visions caricaturales de Dieu, mais cette culture populaire avait au moins le mérite d’inscrire l’existence humaine dans un paysage transcendant, capable de rendre présente la dimension spirituelle au sein de la société.

Aujourd’hui, l’avènement de l’homme-objet de Descartes et la proclamation de la mort de Dieu par Nietzsche, l’individualisme galopant et la crise des églises ont coupé l’homme de ses valeurs supérieures, créant un désert rationaliste où seul le scientifiquement correct compte, seul le visible existe. Une conception déshumanisante, matérialiste et désenchantée de l’existence s’est fait jour, dépouillant la personne de son âme et du sens sacré.

Assourdi par le bruit du monde, on existe physiquement, on court et on se stresse, mais on ne vit pas. Au creux de nos destinées, peut-on se contenter du dernier smartphone, des prochaines vacances ou de survivre à un nouveau virus?

Célébrer la vie, c’est autre chose: se connaître et naître à soi-même, mûrir, s’éveiller, élever sa conscience, apprendre à aimer. Le récit de Noël vient justement casser cette représentation nihiliste d’un homme-robot privé de perspective intérieure. Derrière les apparences d’un simple nouveau-né, on pressent que l’humanité et le cosmos sont mus par une force supérieure; une dimension invisible fonde, traverse et anime le monde visible.

Face à l’infini, une immense aventure

D’ailleurs, dans un silence au sommet d’une montagne, sous la voûte d’un ciel merveilleusement étoilé, à l’écoute d’une musique soudainement émouvante, croisant le regard d’un enfant, n’avons-nous pas été parfois intensément touchés par l’infini?

Dieu ne se prouve pas, il s’éprouve.

Noël manifeste, à l’instar de toutes les grandes spiritualités universelles, que l’Au-delà se trouve au-dedans, comme une immense aventure, une danse entre matière et esprit, un accouchement de soi, en quête de cette source et de cette voix de fin silence qui habite les profondeurs ultimes de notre cœur, celle qui a fait dire au mystique et théologien suisse Maurice Zundel: «Il y a en moi plus grand que moi».

