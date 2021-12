Interview d’Alan Roura – Noël en mer ou à terre, le marin a fait son choix Il y a douze mois, le Suisse galérait dans le Sud. Cette année, il joue les Pères Noël en famille. Pour mieux aborder la saison avec de nouvelles ambitions. Grégoire Surdez

Alan Roura a déjà le regard tourné vers de nouvelles aventures. CEDRIC VINCENT

Il ne regarde pas les étoiles dans le ciel mais dans les yeux de Billie, sa fille de 1 an et demi. Alan Roura fête Noël au sec et en famille du côté de Lorient. De quoi faire le plein d’énergie positive avant d’aborder le plus gros défi de sa carrière. Après avoir acquis un bateau de dernière génération (l’ancien Hugo Boss du britannique Alex Thomson), il se prépare à lutter pour la victoire. Interview d’un jeune papa qui a lui aussi des étoiles plein les yeux lorsqu’il regarde sa bête de course ou sa fille.