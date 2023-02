Football – Noël Le Graët «défendra fermement son honneur» Les avocats du président de la Fédération française de football dénoncent le rapport diligenté par le ministère des Sports et assurent que leur client va se battre.

Noël Le Graët a été mis en retrait de la présidence de la FFF depuis l1 11 janvier AFP

Les avocats du président de la Fédération française de football (FFF) Noël Le Graët, épinglé par les conclusions provisoires d’une mission d’audit sur la FFF, ont dénoncé jeudi un «rapport aux allures de réquisitoire», assurant dans un communiqué que le dirigeant «défendra fermement son honneur».

«La virulence des mots employés à l’égard de Monsieur Le Graët est surprenante au regard de la vacuité de sa base factuelle, qui repose sur des éléments et témoignages tronqués et anonymes», assurent à l’AFP Mes Florence Bourg et Thierry Marembert, avocats de Le Graët, mis en retrait depuis le 11 janvier.

Ce dernier, âgé de 81 ans et en poste depuis 2011, n’a pas encore réagi personnellement au pré-rapport de l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR), diligenté par le ministère des Sports et transmis lundi aux parties.

«Ce rapport aux allures de réquisitoire salue néanmoins le travail accompli par Monsieur le Graët, son engagement historique au service du football français, et notamment du football féminin», écrivent les conseils du patron de la FFF, «réélu en mars 2021 à 73% des suffrages».

«Sentiment d’injustice»

Les avocats affirment que l’ancien maire de Guingamp ressent un «profond sentiment d’injustice» face à cette mission d’audit, soumise selon eux «à une pression politique et médiatique qui n’ont pu que la biaiser», et qui prend la forme d’un «procès en légitimité».

Dans leur rapport provisoire, dont l’AFP a obtenu copie, les inspecteurs ont estimé que Le Graët n’avait «plus la légitimité nécessaire pour administrer» la FFF compte tenu «de son comportement envers les femmes, ses déclarations publiques et les défaillances de la gouvernance» en interne.

La mission a par ailleurs recueilli des témoignages relatifs à des agissements du dirigeant breton «susceptibles de recevoir une qualification pénale».

Noël Le Graët a désormais jusqu’au 13 février pour formuler des observations sur le rapport, partiel, qui lui a été transmis.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.