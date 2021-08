Produits du terroir – Noisettes, graines de chia et pop-corn vaudois font un tabac Dicifood, l’entreprise de Julien Bugnon, jeune agriculteur à Cottens, vend des aliments insolites, rares ou oubliés, cultivés en Pays de Vaud. Jean-Marc Corset

Les fleurs de chia, en épis, sont assez ressemblantes à celles de la lavande. Les graines de cette sauge cultivée autrefois par les Aztèques pour leurs vertus nutritives et médicinales sont recherchées aujourd’hui encore par les personnes soucieuses de leur santé. À Cottens, un champ de ce superaliment, qui peut compléter jus de fruits, salades ou yoghourts, vient de finir sa floraison. Julien Bugnon, dont la famille exploite le domaine du Château depuis cinq générations, s’est mis en tête de faire pousser de telles cultures insolites, mais adaptées sous nos latitudes, et de redonner vie à des aliments oubliés depuis des générations ou rares en terres vaudoises.

Graines de moutarde, de sarrasin et de pavot, pois chiches, lentilles, boulgour de blé dur, maïs pour la polenta et le pop-corn poussent aujourd’hui dans l’arrière-pays de Morges. Le jeune agriculteur-entrepreneur, 33 ans, qui a pris les rênes de cette exploitation familiale de 70 hectares à l’âge de 21 ans, fait également appel à une trentaine de producteurs du canton pour compléter son offre. Par exemple à Pompaples pour les graines de lin, Bremblens pour celles de tournesol, Donatyre (Broye) pour le quinoa blanc ou Lussery-Villars et Vullierens pour le maïs. Le maïs pop-corn est un best-seller, rapporte Julien Bugnon. Toutefois, c’est le seul produit de sa gamme qui a connu un recul des ventes l’an dernier. Et pour cause, les grossistes qu’il fournit ont pâti de l’absence de festivals et de la fermeture des cinémas. Mais selon lui c’est reparti de plus belle pour le pop-corn vaudois, et il regrette maintenant d’avoir réduit la production!

«Tous les indicateurs sont au vert. Nous sommes là au bon moment. Il y a une part croissante de gens qui veut se fournir de manière locale.» Julien Bugnon, cofondateur de Dicifood Sàrl

Dicifood Sàrl, l’entreprise qu’il a cofondée en 2018 pour commercialiser ces produits, connaît déjà le succès, favorisé par les confinements à la maison, en famille derrière les fourneaux, à tester ou redécouvrir des produits locaux. En 2020, ses ventes ont doublé, même si, tempère le patron, ce n’était que la seconde année de pleine activité de la jeune pousse. «Tous les indicateurs sont au vert. Nous sommes là au bon moment. Il y a une part croissante de gens qui veut se fournir de manière locale.»

Le producteur ne fait pas d’agriculture maraîchère, mais des grandes cultures de produits secs, graines ou légumineuses – légumes secs, soit les plantes dont le fruit est une gousse – ainsi que des fruits à coque, comme les noisettes et les noix. Les produits sont vendus triés et nettoyés mais non transformés. Ce sont des aliments de longue conservation – au-delà de deux ans – qui ne nécessitent pas une chaîne de logistique compliquée. La plupart sont labellisés IP-Suisse (sans insecticides ni fongicides) pour la production.

Cottens, lundi 23 août 2021. La gamme de produits de Dicifood, des graines et légumineuses – légumes secs – ainsi que des fruits à coque, comme les noisettes et les noix. Christian Brun Cottens, lundi 23 août 2021. Julien Bugnon a planté 4000 noisetiers sur son domaine du Château de Cottens. Ils sont taillés afin qu’ils prennent la forme d’arbres et non de buissons. Les noisettes seront récoltées d’ici un mois. Christian Brun Cottens, lundi 23 août 2021. Le champ de pavot, plante de la même espèce que le coquelicot, fournira environ 500 kg de graines – sans opiacés – par hectare. Christian Brun 1 / 3

15’000 noisetiers vaudois

L’hiver dernier, Julien Bugnon, qui plante des arbres comme d’autres agriculteurs des graines de blé, a mis en terre 25 amandiers, des spécimens plus courants en Californie ou au sud de la France que dans notre pays. Il en attend les premiers fruits d’ici à quatre ans. Il possède également quelques châtaigniers, mais aujourd’hui ses produits phares, dit-il, sont les noix et surtout les noisettes. En 2015, il s’est lancé dans cette production en tant que culture, alors inexistante en Suisse. Il a planté 4000 noisetiers sur son domaine, une variété tardive afin d’éviter le risque de gel. En comptant ceux des sept autres producteurs qui l’ont suivi dans ce projet, ce sont 15’000 spécimens qui poussent désormais dans le canton de Vaud! Pour l’heure, seul un tiers fournit déjà 5000 kg de ce fruit à coque qui intéresse beaucoup les chocolatiers de la région. «Nous devrions produire bientôt 50 tonnes de noisettes», promet le producteur.

Il fournit une partie de ses noix récoltées depuis deux ans au Moulin de Sévery, réputé pour ses huiles. Pour la récolte, noyers et amandiers sont vibrés de manière mécanique afin de faire chuter les fruits, contrairement aux noisetiers d’où ils tombent tout seuls. Mais tous sont ramassés au sol par une machine, ce qui limite fortement les coûts. Car cette production locale à un prix. Selon l’entrepreneur, il en coûte deux à trois fois plus cher pour les produits cultivés en Suisse comparés à ceux provenant de Turquie ou d’Asie. Il l’explique non seulement par le coût du sol et de la main-d’œuvre, mais également de la traçabilité et des certifications de qualité. Au sein de Dicifood, c’est une des tâches de Julien Maendly, ami de longue date qui a rejoint la société de son compère début 2019 pour l’aider à la développer.

Récoltes à la moissonneuse

À noter que les lentilles, tout comme les graines de chia, sont récoltées par les mêmes moissonneuses-batteuses que les céréales. Les premières demandent beaucoup de surface: un hectare produisant 1000 kg de lentilles. Les graines de pavot la moitié seulement.

Attaché au label d’origine vaudois, Julien Bugnon ne manque pas d’audace et de projets. À côté de son hangar, il est en train de construire une nouvelle halle pour stocker sa gamme de produits vendue à de petits commerces comme des grands distributeurs, grossistes et restaurants. Toutefois, il confie l’emballage à l’entreprise sociale d’Écublens Afiro, qui emploie des personnes bénéficiant de prestations de l’AI.

Et pourquoi pas des figues?

L’an prochain, il compte aussi cultiver du chanvre et rêve de planter un jour… des figuiers! C’est déjà lui qui avait créé le service Ecosapin, en 2011, permettant de louer des sapins pour fêter Noël. Ceux-ci sont cultivés en pots dans une pépinière, livrés pour les Fêtes, puis récupérés à domicile. Le temps de reprendre forme, parfois après trois ans, ils servent de nouveau à la venue du Père Noël. En 2020, Ecosapin en a loué 4000.

Dicifood, rejoint l’an dernier par Maxime Ormond, agriculteur à Vullierens, pour démarcher de nouveaux clients, a été cofondé par Julien Bugnon et Philippe Michiels. Ce dernier est l’ancien directeur de Reitzel, à Aigle, producteur de cornichons et ingrédients, qui se fournit ces dernières années de plus en plus auprès des agriculteurs suisses pour sa marque Hugo. C’est ainsi que le domaine du Château, à Cottens, spécialisé dans la production de moutarde blanche et noire pour les artisans moutardiers et l’industrie alimentaire, lui fournit plusieurs tonnes de graines de moutarde. Ce produit génère d’ailleurs encore le plus gros chiffre d’affaires de la jeune société «100% vaudoise».

