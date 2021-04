Bilan de 2021 – Nokia repasse dans le vert au 1er trimestre grâce à la 5G Le chiffre d’affaires a progressé de 3,3%, à 5 milliards d’euros (5,52 milliards de francs).

Nokia a annoncé jeudi avoir renoué avec les bénéfices au premier trimestre, grâce notamment à la 5G et des ventes en hausse. Keystone

L’équipementier finlandais en télécoms Nokia a annoncé jeudi avoir renoué avec les bénéfices au premier trimestre, porté par la 5G et des ventes en hausse, suffisant pour maintenir ses prévisions pour l’année.

«Nous avons connu un début d’année robuste, avec un chiffre d’affaires, une marge opérationnelle et un flux de trésorerie solides», a déclaré dans le rapport le PDG Pekka Lundmark, à la tête du groupe depuis août.

Le chiffre d’affaires a progressé de 3,3%, à 5 milliards d’euros (5,52 milliards de francs), notamment grâce à la «forte croissance de la 5G» dans le secteur des réseaux mobiles. Le consensus des analystes compilé par le fournisseur de données financières Factset tablait sur un chiffre d’affaires de 4,76 milliards.

Le bénéfice net trimestriel s’est, lui, affiché à 261 millions d’euros (contre une perte de 117 millions un an auparavant).

Rentabilité redressée

Engagé dans une chasse aux coûts, Nokia redresse graduellement sa rentabilité. Le résultat opérationnel comparable a quasiment quintuplé sur un an, à 551 millions d’euros.

Numéro 3 mondial des réseaux de cinquième génération 5G, le groupe lutte pour rester au contact de ses principaux concurrents, le suédois Ericsson et surtout le chinois Huawei.

En mars, Nokia avait annoncé un plan de 5000 à 10’000 suppressions d’emplois d’ici deux ans, soit jusqu’à 11% de ses effectifs, dans le cadre d’un important plan de réduction de coûts.

Pour 2021, Nokia escompte des ventes (hors effets de change) comprises entre 20,6 et 21,8 millions d’euros et une marge d’exploitation entre 7% et 10%, des taux conformes à ce qui a déjà été annoncé.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.