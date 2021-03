Accord de libre-échange

Il est essentiel de préserver les forêts

La protection des forêts fait partie d’un des axes prioritaires de la lutte contre le réchauffement climatique. En plus de leur rôle indispensable pour la faune et la biodiversité, les forêts capturent le CO2 présent dans l’atmosphère. Or aujourd’hui, dans certaines régions du monde, ce sont des millions d’hectares arborisés qui disparaissent pour faire place à des monocultures. Une surface correspondant à près de huit fois la Suisse (310’000 km carrés) est aujourd’hui occupée par des palmeraies à huile en Indonésie, provoquant un véritable désastre environnemental. En utilisant massivement de l’huile de palme dans notre industrie agroalimentaire, nous nous rendons complices de ces dégâts irréparables. Il est temps de supprimer notre dépendance à cette huile mauvaise pour la santé, ce d’autant plus que nous cultivons en Suisse des huiles végétales de grande qualité, comme celles de colza ou de tournesol.