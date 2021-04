Royaume-Uni – «Nomadland» et «Rocks» en pole position de Bafta plus diverses «Nomadland», qui a fait un triomphe aux Golden Globes, et «Rocks», ode au Londres multiculturel, abordent en position de force les Bafta, les récompenses britanniques du cinéma, remises dimanche soir et dont la sélection est plus diverse cette année.

La maîtresse de cérémonie Clara Amfo le 10 avril 2021 à Londres. AFP

Hymne à la gloire de hippies modernes sillonnant les États-Unis dans leurs camionnettes, «Nomadland» a notamment été nommé dans la catégorie meilleur film, meilleur réalisateur (Chloé Zhao), meilleure actrice (Frances McDormand).

Dans la catégorie meilleur film, il se frotte à «The Father», avec Anthony Hopkins en vieillard sombrant dans la démence, «Désigné coupable», sur une avocate acharnée prenant la défense d’un Mauritanien accusé à tort de terrorisme par les États-Unis, au thriller féministe «Promising Young Woman» et au drame judiciaire «Les Sept de Chicago».

Cumulant lui aussi sept nominations, dont meilleur réalisateur, meilleur casting et meilleur scénario original, «Rocks» de la Britannique Sarah Gavron («Brick Lane», «Suffragette») pourrait créer la sensation. Le film suit une adolescente britannico-nigériane de 15 ans abandonnée par sa mère et qui tente de s’en sortir avec son jeune frère, soutenue par sa bande d’amies de l’Est de Londres. Bukky Bakray, qui joue «Rocks» (surnom du personnage principal), est retenue dans la catégorie meilleure actrice.

«Mank», film en noir et blanc sur l’âge d’or d’Hollywood, «Minari», qui évoque l’histoire d’une famille américaine d’origine sud-coréenne à la recherche d’une nouvelle vie à la campagne, «The Father» et «Promising Young Woman» font aussi la course en tête, avec chacun six nominations.

Anthony Hopkins, légende du cinéma, est nommé dans la catégorie meilleur acteur pour son rôle de vieil homme déclinant dans «The Father».

Ang Lee distingué

Les noms des gagnants seront annoncés lors d’une cérémonie organisée sans public, en raison de la pandémie de coronavirus, retransmise à 20 h 00 suisses depuis la prestigieuse salle de spectacle du Royal Albert Hall. En raison du décès vendredi de son grand-père le prince Philip, le prince William, qui devait prononcer un discours enregistré à l’avance, ne participera pas à la cérémonie.

L’an dernier, la sélection avait été critiquée pour son manque de diversité. Les nominations pour les prix du film 2020 ne comportaient aucun acteur non blanc dans les quatre principales catégories, et aucune réalisatrice n’avait été retenue. Depuis, l’organisation a introduit un nouveau tour de scrutin dans toutes les catégories afin de viser une plus grande diversité dans les nominations.

Cette année, quatre réalisatrices ont été nommées, une première. Dans la catégorie meilleur acteur figurent le Britannique d’origine pakistanaise Riz Ahmed, le Français d’origine algérienne Tahar Rahim, l’acteur indien Adarsh Gourav et l’acteur noir américain Chadwick Boseman, décédé l’an dernier d’un cancer, à l’âge de 43 ans.

C’est «incroyable» que la «percée» des artistes non-blancs aux Bafta ait «pris autant de temps», a dit à l’AFP Sarah Gavron, la réalisatrice de «Rocks», film dont les actrices principales sont noires.

Le film français «Les Misérables», de Ladj Ly, qui raconte une bavure policière dans une cité sensible en Seine-Saint-Denis et avait eu le César du meilleur film l’an dernier, est nommé dans la catégorie «film en langue étrangère». Parmi ses rivaux figure notamment «Minari», du réalisateur américain Lee Isaac Chung et «Drunk (Another Round)», histoire d’une expérience éthylique du danois Thomas Vinterberg.

Le réalisateur Ang Lee («Raison et sentiments», «Tigre et dragon», «L’Odyssée de Pi») recevra le Bafta Academy Fellowship, plus haute distinction des Bafta, récompensant son œuvre.

Afficher plus «Nomadland» de Chloe Zhao remporte le prix phare des réalisateurs d’Hollywood Le film «Nomadland» de Chloe Zhao a remporté samedi le prestigieux prix du meilleur long-métrage, décerné par l’association des réalisateurs américains (DGA), dernière grande cérémonie avant les Oscars dans une saison des prix essentiellement virtuelle et retardée par la pandémie.



AFP

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.