Suisse – Nombre record de colis en décembre pour La Poste Depuis le 29 novembre, soit quelques jours après le Black Friday, le personnel du géant jaune a distribué plus d’un million de colis par jour. L’aide de 800 collaborateurs temporaires a été nécessaire.

À partir du 29 novembre, les collaborateurs de La Poste ont traité plus d’un million de colis par jour (archives). KEYSTONE/PETER KLAUNZER 1 / 1

La Poste Suisse a distribué 24,1 millions de colis depuis le Black Friday, soit le dernier vendredi de novembre. C’est un record et une hausse de près de 29% par rapport à la même période de l’année précédente.

Le record mensuel précédent d’avril 2020 a de nouveau été nettement battu, a indiqué dimanche le géant jaune dans un communiqué. La Poste n’avait encore jamais traité de tels volumes dans ses centres de tri ni distribué autant de colis dans les ménages.

C’est notamment grâce à une extension des capacités de tri de 300’000 colis supplémentaires par jour que La Poste est parvenue à maîtriser ces volumes extraordinaires. Depuis les centres courrier, les collaborateurs et collaboratrices ont également distribué 15 millions de lettres et 125’000 envois de petites marchandises par jour.

Record le 15 décembre

À partir du 29 novembre, les collaborateurs ont traité plus d’un million de colis par jour. La journée record pour la Poste fut le 15 décembre, soit 10 jours avant Noël, avec 1,3 million de colis.

En ce mois de décembre, La Poste établit ainsi un nouveau record mensuel dans ses 170 ans d’histoire: avec un volume de 19,8 millions au 24 décembre, les collaborateurs ont déjà distribué plus de colis que pendant le semi-confinement d’avril (17,3 millions).

Plusieurs millions de colis étant encore attendus pour la fin du mois de décembre, les collaborateurs de La Poste ont recommencé dimanche à trier les envois pour la distribution et continueront jusqu’à mercredi prochain.

700 postes créés

Pour faire face à cette montagne de colis, la Poste a déjà créé 500 postes depuis le mois de janvier, et 200 dans la distribution de courrier. En décembre, le personnel de la Poste a également trié et livré les colis le samedi, avec le soutien de 800 collaborateurs temporaires et de plus de 400 véhicules en location.

En 2021, il est essentiel que les collaborateurs puissent prendre leurs jours de congé et leurs vacances comme prévu après Noël. Cela ne sera toutefois possible que si les volumes de colis diminuent. Si ces volumes restent aussi élevés qu’à l’heure actuelle après les fêtes en raison de la fermeture des magasins, cela représentera un nouveau défi, souligne le géant jaune.

ATS/NXP