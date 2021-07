Renouveau dans le luxe lausannois – Nomination d’Isabelle von Burg à la tête du Lausanne Palace Le Palace de la capitale vaudoise s’est trouvé une nouvelle directrice générale en la personne d’Isabelle von Burg, a-t-on appris dans un communiqué. Maxime Kissou , Communiqué

Isabelle von Burg prendra en septembre les rênes du Lausanne Palace (archives) KEYSTONE/GAETAN BALLY

Le conseil d’administration de Sandoz Foundation Hotels, la fondation détenant le Lausanne Palace, a fait savoir par voie de communiqué que Mme Isabelle von Burg serait la nouvelle directrice générale du vénérable établissement hôtelier à compter du 15 septembre.

Son prédécesseur, M. Ivan Rivier, s’en ira à la retraite. La fondation dit vouloir «assurer la continuité opérationnelle du Palace», mais aussi ouvrir «un nouveau chapitre» avec cette nomination d’une «experte reconnue et respectée de l’industrie».

Isabelle von Burg Sandoz Foundation Hotels / Lausanne Palace

D’après le communiqué, Isabelle von Burg, née à Lausanne, «apporte de nombreuses années d’expérience dans l’industrie hôtelière internationale. Diplômée de l’École hôtelière de Lausanne et ayant travaillé ces trois dernières années comme directrice de l’hôtel Four Seasons Hôtel des Bergues à Genève, elle connaît très bien la région.» Son curriculum vitae est aussi ponctué de passages à l’étranger, notamment à Dubaï, aux Émirats arabes unis et à Hong Kong.

