Où en sommes-nous avec l’égalité salariale? En 2020, les femmes gagnaient en moyenne 18% de moins que les hommes, contre 18,1% en 2014. Cet écart salarial est ainsi en train de stagner. Les salaires les plus bas sont majoritairement ceux des femmes.

En 2020, 60,1% des personnes gagnant moins de 4000 francs brut par mois pour un travail à plein temps étaient des femmes. Pendant la même période, les hommes se trouvaient au sommet de la pyramide des salaires, représentant 78,5% des employés gagnant plus de 16’000 francs brut par mois.

Cette situation donne-t-elle aux femmes l’envie de protester, voire pour certaines de faire grève? Elle devrait. Toutefois, les Femmes PLR Vaud s’opposent à la Grève des femmes du 14 juin, car elle ne représente plus les intérêts des femmes en général, mais impose une vision partisane de la société, ce qui est regrettable.

La «Grève féministe» revendique notamment un salaire minimum de 4500 francs suisses par mois, une durée hebdomadaire de travail maximale de 30 à 35 heures pour un emploi à temps plein, et un système de garde d’enfants pris en charge uniquement par le secteur public.

La «coordination romande des collectifs de la Grève féministe» va plus loin en exigeant l’abolition du système de retraite à deux piliers, l’abolition du système d’assurance maladie privé et un plan national climat, qui au-delà de sa pertinence, n’a plus grand-chose à voir avec les intérêts et besoins des femmes en particulier.

Ces propositions ne sont pas crédibles pour quiconque croit en l’esprit d’entreprise, où les salaires et les heures de travail sont fonction de la compétitivité du secteur et où le public et le privé ont un rôle complémentaire à jouer tant dans le domaine des crèches, de la santé comme dans bien d’autres.

La grève du 14 juin représente une vision de la société telle que la voient la gauche et les syndicats. En tant que telle, elle ne peut que diviser au lieu de rassembler. Il est temps pour les femmes suisses de travailler ensemble sur les thèmes et les mesures qui les unissent et leur permettent de gagner ensemble cette égalité si difficile à décrocher.

Éviter les clivages

Faciliter l’augmentation du nombre de places en crèches, refuser les violences faites aux femmes notamment en les sanctionnant sévèrement, promouvoir la mixité dans les postes à responsabilité au sein des entreprises sont autant de sujets sur lesquels les avis sont proches et des coalitions entre tous les partis peuvent être forgées.

Travaillons à identifier les mesures qui rassemblent les femmes et évitons de tomber dans les clivages politiques stériles qui ne profitent finalement… qu’aux hommes.



Françoise Salamé Guex Afficher plus Présidente des Femmes PLR Vaud

