Justice britannique – Non coupable de six viols, Benjamin Mendy sera rejugé pour un septième Dans le procès du footballeur français de Manchester City, le jury n’est pas parvenu à un verdict. Le joueur repassera devant un tribunal en juin, pour deux accusations de viols.

Benjamin Mendy a démenti avoir été «un danger pour les femmes», assurant n’avoir eu que des rapports sexuels consentis. AFP

Le footballeur français Benjamin Mendy a été déclaré non coupable de six viols et d’une agression sexuelle, vendredi, par la justice britannique, mais sera rejugé pour deux accusations de viols et de tentative de viol pour lesquelles le jury n’est pas parvenu à un verdict. À l’énoncé de la décision, le joueur de Manchester City, âgé de 28 ans, a placé ses deux mains sur son visage, se balançant légèrement d’avant en arrière.

Au terme de quatorze jours de délibération au tribunal de Chester (nord de l’Angleterre), le jury l’a acquitté de six viols et d’une agression sexuelle sur quatre femmes. Mais il n’est pas parvenu à un verdict sur une septième accusation de viol et de tentative de viol. Benjamin Mendy sera ainsi rejugé à partir du 26 juin, pour ces charges, a annoncé le juge Steven Everett.

Entre «abus» et «rapports consentis»

Le défenseur international français, suspendu depuis plus d’un an par son club de Manchester City, avait comparu depuis début août, à la Cour de Chester. Il risquait la prison à vie. Son coaccusé Louis Saha Matturie (sans lien avec l’ancien footballeur Louis Saha), présenté comme son rabatteur, a été déclaré non coupable de trois accusations de viols et le jury n’est pas parvenu un verdict pour trois autres accusations de viol et trois d’agression sexuelle.

À l’audience, l’accusation a présenté Benjamin Mendy comme un «prédateur», ayant abusé de victimes «vulnérables, terrifiées et isolées». Le footballeur a, lui, démenti avoir été «un danger pour les femmes», assurant n’avoir eu que des rapports sexuels consentis.

Sous contrôle judiciaire depuis un an

Vainqueur de la Coupe du monde 2018 avec l’équipe de France, où il était remplaçant, Benjamin Mendy a été incarcéré fin août 2021, et a passé plus de quatre mois en détention provisoire. Libéré début janvier 2022, il avait été placé sous contrôle judiciaire dans l’attente de son procès.

Formé au Havre, révélé à Marseille et passé par Monaco une saison, Benjamin Mendy était devenu le défenseur le plus cher de l’histoire en 2017, quand Manchester City avait déboursé 52 millions de livres (près de 59 millions de francs au cours actuel) pour s’attacher ses services.

