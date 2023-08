Une incroyable balle dans le pied – Non, la Ligue n’a pas confondu Concordia Bâle et Lausanne Les Lausannois ont fait la demande d’évoluer dans le groupe 2 de 2e ligue inter cette saison. Problème: on n’y trouve plus que des équipes alémaniques et jurassiennes. Embarras à l’interne. Florian Vaney

L’histoire récente de Concordia Lausanne a été faite de jours heureux. Et d’épisodes plus délicats, comme cet été. Basile Barbey / Concordia Lausanne

Tout partait de la plus louable des intentions. Arrivé sur la pointe des pieds cet été sur le banc de Concordia Lausanne, Vagner Gomes voulait se montrer à la hauteur de l’héritage laissé par Pablo Soutullo et ses six saisons au club. Alors, pour se démarquer d’entrée, le nouveau venu a proposé quelque chose. Une idée, potentiellement séduisante sur le papier. Pourquoi ne pas adresser à la Ligue amateur la demande d’être incorporé au groupe 2 de 2e ligue inter? Après tout, il est réputé plus accessible que le groupe 1 dans lequel l’équipe serait placée d’office. Concordia voyagerait ainsi davantage vers Fribourg qu’en direction de Genève. Proposition validée par le club. La Ligue, elle, se pressait d’accepter la requête.

Le hic, c’est que la 2e ligue inter se trouve en phase de refonte générale. La catégorie avait déjà supprimé l’un de ses six groupes l’été dernier et profite de l’entre-saison actuelle pour en faire de même. Et ne compter plus que quatre groupes dès la reprise de ce week-end. En procédant ainsi, la cinquième division nationale a réussi à réunir toutes les équipes romandes (hors Jura) dans un seul et même groupe: le premier. Toutes, sauf une. Qui devrait donc se farcir une semaine sur deux des déplacements dans le canton de Berne, au fond du Jura et, principalement, dans les alentours de Bâle.

Des départs, et des retours parmi les départs

La Ligue amateur partait donc pour se mettre une équipe sérieusement à dos. C’est alors que Concordia, qui n’avait pas songé au remaniement de la catégorie, s’est justement présenté pour devenir cette équipe. Sans rancœur ni palabres. «On est les dindons de la farce», soupire David Clément, le président. Soulagement à la Ligue. Tremblement de terre chez le club à l’étoile.

Avant d’atterrir à Concordia Lausanne, Vagner Gomes a notamment entraîné la deuxième équipe d’Yverdon Sport. VQH / FLASHPRESS/ALLENSPACH

La nouvelle a bien failli avoir raison de la première équipe telle qu’on la connaît, avec son noyau de trentenaires terriblement attachés aux valeurs du club, mais désireux d’aimer le football sans en faire une priorité absolue de leur vie. Certains sont partis, songeant aux sacrifices que représenteraient ces samedis et ces dimanches passés dans le car. D’autres y ont largement pensé. Quelques-uns ont même mis un pied dehors, avant de se résoudre à continuer l’aventure. Concordia avait dans tous les cas un virage important à amorcer, avec plusieurs départs inévitables. Il l’a rendu un peu plus compliqué encore à négocier.

«L’affaire fait surtout mal au porte-monnaie. Elle risque de nous coûter environ 20’000 francs, qu’il faut trouver en vue des déplacements à venir.» David Clément, président de Concordia Lausanne

Passé le fracas de l’annonce, c’est la philosophie qui a guidé le club vers l’apaisement. Aucune chasse aux sorcières n’a été lancée pour accabler ou punir les fautifs. La bourde peut bien posséder une origine, avec cette proposition de Vagner Gomes, elle est devenue réalité par le concours de plusieurs personnes. Bien conscientes de s’être plantées, mais tournées vers l’avenir. «L’affaire fait surtout mal au porte-monnaie. Elle risque de nous coûter environ 20’000 francs, qu’il faut trouver en vue des déplacements à venir», détaille David Clément.

Le clin d’œil du calendrier

Hasard du calendrier, c’est bien dans le canton de… Fribourg que Concordia Lausanne va commencer son championnat dimanche. Comme espéré initialement, avant toute cette histoire. Mais à Ueberstorf, en territoire germanophone, à quelques pas de la frontière bernoise. «Il paraît que l’équipe est suivie à domicile par plusieurs centaines de spectateurs, jusqu’à 700 ou 800. Ça peut être une belle expérience. Comme toute cette saison, d’ailleurs», glisse un joueur. L’enthousiasme et la positivité semblent avoir pris le dessus. Le calme après la tempête.

Surtout que, depuis, Vagner Gomes a su se faire pardonner. Arrivé à la Tuilière avec un staff fourni qui l’accompagne depuis plusieurs années, l’ancien joueur du Lausanne-Sport a fait glisser le travail quotidien à l’entraînement vers une ambiance plus méticuleuse. Son prédécesseur, Pablo Soutullo, laissera à jamais une belle image dans les mémoires, mais l’équipe découvre le goût rafraîchissant du changement. Et trace sa route vers une saison décidément pas comme les autres.

L’improbable relégation de Concordia Lausanne On vit les arrêts de jeu de l’ultime match de la saison dernière en 1re ligue et Concordia le sait: il a beau être en train de gagner sur le terrain de La Sarraz, il n’échappera pas à la relégation. Alors, pour tirer ce penalty qu’il vient d’obtenir, il désigne son meilleur buteur, qui n’a pour seul gros défaut que d’être un piètre tireur de tirs au but. Ça ne manque pas: son envoi n’offre pas le 2-0 aux Lausannois. Dans la foulée, Concordia encaisse même le 1-1. Mais, sur le moment, tout cela n’a aucune importance. Sa culbute en 2e ligue inter était actée. Quelques jours plus tard, Neuchâtel Xamax annonce le retrait de son équipe M21 du championnat de 1re ligue. Il faut donc repêcher l’un des relégués pour faire le nombre en vue de la saison qui arrive. Le meilleur avant-dernier des trois groupes étant déjà sauvé, la Première Ligue se tourne vers le deuxième meilleur. Qui aurait été Concordia Lausanne s'il n’avait pas laissé filer la victoire de manière hautement improbable à La Sarraz. Mais qui, finalement, se nomme Muri. Dur à encaisser…

