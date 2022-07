Non, le Covid ne vous empêchera pas d’aller à la mer!

Pour de nombreuses destinations prisées, comme Chypre, la Grèce, l’Espagne, la Turquie et l’Italie, il n’est pas nécessaire d’avoir un certificat Covid.

Alors qu’on espérait partir au soleil en ne se préoccupant que de notre paréo, les cas Covid sont repartis à la hausse, avec un peu plus de 33’000 infections en une semaine. Et si Markus Flick, porte-parole de Kuoni, ne s’attend pas pour autant à une baisse des réservations dans les semaines à venir, des questions réapparaissent.

«Les appels ont augmenté au début de la semaine dernière. Et depuis lundi, un cap a été franchi», commente Jérémy Senft, responsable de la hotline santé jurassienne et du service de traçage et suivi. Le canton de Vaud, lui, enregistre jusqu’à 200 téléphones quotidiens, dont la moitié pour les voyages, contre une centaine jusqu’alors. Pour guider les vacanciers, voici quelques réponses.