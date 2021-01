LENA - Pourquoi AstraZeneca n’a-t-il pas été plus précis sur les difficultés d’approvisionnement détectées dans ses usines européennes (ndlr: la Suisse en a commandé 5,3 millions de doses)? Quel est le problème exactement?

Pascal SORIOT. - Je pense que nous avons été relativement précis dans nos informations. Bien sûr, nous sommes tous très déçus. Nous aimerions produire plus. Je pense que nous livrerons en Europe en quantité raisonnable en février, mais il est vrai que c’est moins que prévu. D’autant plus que, notre vaccin étant facile à utiliser, les gens s’attendaient à ce que nous puissions passer à une échelle supérieure. Notre équipe travaille 24h sur 24, 7 jours sur 7, pour résoudre les nombreux problèmes de production du vaccin lui-même. Mais celle-ci comporte plusieurs étapes: d’abord, nous produisons le vaccin lui-même. Puis, nous transférons cette «substance médicamenteuse» dans différentes usines où nous mettons le vaccin dans des flacons et nous appelons cela le «produit pharmaceutique», le produit final. Pour l’Europe, la substance médicamenteuse est essentiellement produite dans deux usines, l’une aux Pays-Bas, l’autre en Belgique. Puis, le remplissage des produits pharmaceutiques se fait en Italie et en Allemagne. Du point de vue des produits pharmaceutiques, nous sommes à pleine capacité. Les problèmes que nous avons sont liés à la fabrication de la substance médicamenteuse. Nous pensons avoir réglé ces problèmes, mais nous avons deux mois de retard par rapport à ce que nous voulions. Nous avons également eu des problèmes de démarrage dans la chaîne d’approvisionnement britannique. Mais le contrat britannique a été signé trois mois avant le contrat européen. Donc, avec le Royaume-Uni, nous avons eu trois mois supplémentaires pour résoudre les problèmes rencontrés.