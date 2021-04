Médecins de famille – Non, les check-up ne sont pas toujours utiles! Une nouvelle liste de cinq traitements et tests à éviter est publiée à l’intention des médecins généralistes. Caroline Zuercher

Multiplier les examens ultrasophistiqués n’est pas toujours nécessaire. Parfois, quelques contrôles (comme ici de la pression) et une anamnèse sont recommandés. KEYSTONE

Mesure systématique des lipides dans le sang, check-up approfondi… Parfois, ces examens n’apportent aucune valeur ajoutée. La Société suisse de médecine interne générale (SSMIG) publie une liste de cinq tests ou traitements qu’elle déconseille aux médecins de famille.

Le but n’est pas juste de réduire les coûts de la santé. «Certains médicaments, comme les statines, peuvent avoir des effets indésirables désagréables, même s’ils sont rarement graves», explique Idris Guessous, membre du comité de direction de la SSMIG et médecin chef de service aux HUG. Le risque est aussi qu’à force de chercher on trouve des anomalies qu’il n’y aurait pas lieu de traiter, et qui entraînent d’autres interventions.