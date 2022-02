L’invitée - Non, l’indépendance des médias n’est pas menacée

«On s’en fiche, on publie!» Je me souviens de cette phrase comme si c’était hier. À l’époque, j’enquêtais sur les méthodes frauduleuses d’une entreprise. Le souci, c’est que celle-ci faisait partie des gros annonceurs de mon journal. Ce jour-là, mon rédacteur en chef n’a pas cillé: pas question de céder aux pressions de cette société. Ce papier, je l’ai signé, quand bien même on risquait de voir disparaître une part importante de nos rentrées publicitaires. Cette menace ne s’est pas concrétisée.

Mais cela aurait pu arriver. Et cela pourrait arriver. Avec des conséquences potentiellement désastreuses pour certains médias. Qu’on se le dise: aucun journaliste n’est prêt à renoncer à un article pour des raisons financières. Notre code de déontologie le stipule clairement: «S’interdire de confondre le métier de journaliste avec celui de publicitaire; n’accepter aucune consigne, directe ou indirecte, des annonceurs publicitaires.»

«En glissant un «oui» dans l’urne, les Suisses ont l’opportunité de préserver la liberté de leur presse.»

Aujourd’hui, j’ai peur que cette liberté ne vacille. Nos médias vont mal. En quatorze ans de métier, j’ai vu bon nombre de consœurs et de confrères embrasser une autre carrière. Par choix, parfois, mais souvent par nécessité, au gré des restructurations dans les rédactions.

Le 13 février, on vote sur le train de mesures en faveur des médias. Le paquet n’est certainement pas parfait mais, en glissant un «oui» dans l’urne, les Suisses ont l’opportunité de préserver la liberté de leur presse. D’éviter que les annonceurs ne tiennent le couteau par le manche afin que, comme mon rédacteur en chef de l’époque, aucun journaliste n’ait à se demander s’il peut se permettre ou non de publier un article.

Les opposants veulent nous faire croire qu’un «oui» menacerait l’indépendance des médias, qui se retrouveraient à la botte des pouvoirs publics. Or, c’est tout le contraire qui est en jeu.

Médias pas près de céder

Non, l’État ne prendra pas le contrôle des médias. Quand bien même il serait tenté de le faire, la situation se révélerait bien vite intenable. Mon parcours me l’a montré. En 2019, j’étais rédactrice en chef de «La Région», à Yverdon-les-Bains, lorsque j’ai reçu un courrier signé de la main du syndic d’alors. Celui-ci fustigeait la couverture médiatique, par le journal, des événements organisés par la Ville. En conséquence, il m’annonçait la suspension, jusqu’à nouvel avis, de la publication d’une lettre d’information communale dans nos colonnes et des revenus correspondants.

Moins de deux mois plus tard, cette histoire débouchait sur une rupture de collégialité au sein de la Municipalité yverdonnoise, dégénérant en une crise politique qui a fait grand bruit. La preuve, s’il en est, que notre quatrième pouvoir n’est pas près de céder. Si la presse peut résister à un annonceur influent qui tente d’infléchir sa ligne, elle le fera d’autant plus aisément face au pouvoir public, dont les prérogatives ne seront d’aucune manière élargies avec ces aides.

Caroline Gebhard Afficher plus Journaliste RP, présidente d’Impressum Vaud Sigfredo Haro

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.