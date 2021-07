Éditorial – notre série d’été - Non mais à l’eau quoi!

«Jaloux, un bon Genevois m’a dit, d’un petit air narquois: «Permettez qu’on vous interroge: où sont vos fleuves, franchement?» Il oubliait tout simplement la Venoge.

Difficile de parler des eaux vaudoises, notre série d’été, qui démarre aujourd’hui, sans rappeler le poème de Gilles que beaucoup d’entre nous ont appris par cœur pendant leur scolarité.

Et elle va d’ailleurs se jeter où, cette fameuse Venoge, quelle mer finit-elle par alimenter? On va vous le raconter.

L’eau est synonyme d’évasion. Plus que jamais peut-être en ces temps de déconfinement. Cet or bleu, c’est bien sûr ces lacs que nous partageons avec nos voisins, suisses et français.

Des milliards de mètres cubes. Ce sont aussi, pour les Vaudois, 6000 kilomètres de rivières, 85% de l’électricité produite dans le canton, 2400 captages d’eau potable communaux: 70% de celle qui est consommée dans les communes vaudoises provient des nappes souterraines est distribuée par quelque 280 distributeurs du Canton. Où l’on retrouve 300 bassins ou piscines publics de baignade à disposition.

Le fameux étang du Milieu du Monde, certains disent fontaine, situe au pied du Moulin Bornu, fait la légende de Pompaples en lui offrant son statut de «milieu du monde». C’est en effet à cet endroit que les eaux du Nozon se partagent pour se jeter entre Rhône et Rhin. Christian Brun/24 Heures

L’eau magique, donc, pour retenir les touristes ou les attirer aussi. Vaud Tourisme en a fait sa campagne cette année – tout comme Berne d’ailleurs. En mode chill, zen, fun, famille, elle découpe l’offre «aquatique» en la matière.

L’eau dangereuse aussi, puisque les quatre établissements cantonaux d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels (ECA) ont relevé que les orages, entre 2015 et 2020, avaient causé des sinistres pour plus 100 millions. Et on ne peut pas dire que, vu ce qui se déroule cet été, la tendance est à l’amélioration.

Bref, l’eau ouvre des portes. Nous aborderons évidemment ses côtés ludique, sportif, culturel (les liens entre l’eau et l’art contemporain: des piscines de Hockney aux différents déluges et bassins d’eau de Bill Viola), nourricier, anthropologique, industriel (Henniez, qui vient d’investir des millions), écologique (comment l’agriculture se réinvente pour économiser le précieux liquide).

De quoi vous faire passer l’été avec les lieux et les gens d’ici. En n’hésitant pas à dépasser parfois nos limites cantonales.

