Ski alpin – Non sélectionné pour Pékin, Tanguy Nef répond sur la piste Le Genevois est le Suisse le mieux placé après la première manche du slalom de Schladming (8e). Il pointe à 44 centièmes du podium et à 1’’11 du leader, le Suédois Kristoffer Jakobsen. Renaud Tschoumy

Non sélectionné pour les Jeux de Pékin, le Genevois Tanguy Nef a répondu sur la piste: il est le Suisse le mieux classé après la première manche du slalom de Schladming. Getty Images

Le Suédois Kristoffer Jakobsen a écrasé la première manche du slalom nocturne de Schladming (Autriche), ce mardi soir. Il a en effet terminé son parcours avec une avance de 58 centièmes de seconde sur le surprenant Italien Giuliano Razzoli, deuxième, et de 67 centièmes sur un duo composé du Français Clément Noël et du Norvégien Lucas Braathen, troisièmes à égalité.

Côté suisse, c’est le Genevois Tanguy Nef qui s’est montré le meilleur. Non sélectionné pour les Jeux de Pékin, il a apporté une réponse claire sur la piste. Après le passage des 50 premiers dossards, il occupait le huitième rang, à 1’’11 de Jakobsen et à 44 centièmes du podium. Le Neuchâtelo-Valaisan Loïc Meillard n’était pas loin derrière (dixième à 1’’19). Reto Schmidiger (excellent 14e à 1’’31), Sandro Simonet (19e à 1’’57), Daniel Yule (20e à 1’’58), Luca Aerni (21 à 1’’62), Ramon Zenhäusern (décevant 27e à 1’’94) et le Vaudois Marc Rochat (29e à 2’03’’) sont à chercher plus loin dans le classement.

La grande déception est venue des slalomeurs autrichiens, dont on sait l’importance que revêt pour eux ce slalom de Schladming. Le meilleur d’entre eux est Marco Schwarz (24e à 1’’80), alors que Fabio Gstrein et Johannes Strolz sont partis à la faute, tout comme le Français Alexis Pinturault d’ailleurs.

La deuxième manche est programmée dès 20h45 ce mardi soir sur la Planai.

Renaud Tschoumy est journaliste à la rédaction de Sport-Center. Il s'est destiné au web en 2012. Auparavant, il a couvert pendant 12 ans l'actualité du football (et notamment l'équipe de Suisse) pour «Le Matin». Plus d'infos @Rauque_n_Drole

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.