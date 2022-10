Photographie à Lausanne – Nonos et Stéphane, de la Riponne au mannequinat Flash2miel et Blankokz, tatoueur et photographe lausannois, ont embauché deux figures de la rue pour vanter leur travail sur Instagram. Un carton! Cécile Collet

Stéphane devant une toile de maître d’une maison bourgeoise. Blankokz

Quel est le rapport entre la Coupe du monde au Qatar et la place de la Riponne? Aucun, a priori. Mais les clichés qui ont paru récemment sur les comptes Instagram de Flash2miel et de Blankokz ont brouillé les pistes. On y voit Stéphane et Nonos, deux habitués de la place lausannoise, poser en maillot de foot «Pallas».