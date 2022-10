Signé Lausanne – Nono’s World, l’échoppe qui pique la curiosité Noëlle, Betty Boop 2.0 et cofondatrice du salon Ethno Tattoo, ouvre une boutique à son image: du rock, de la pop culture et du vintage. Laurent Antonoff

Noëlle dans son univers, sous l’œil bienveillant du chanteur de Motörhead Lemmy Kilmister. PATRICK MARTIN/24HEURES

En poussant la porte de Nono’s World, on est projeté plusieurs années en arrière, quand Maniak vendait encore ses fripes punk au Rôtillon. Il n’y a pas de hasard: dans la boutique à trésors de Noëlle qui vient d’ouvrir ses portes juste en face, au bas de la rue Centrale, l’ambiance est la même. Et on ne peut guère la louper: son enseigne, qui rappelle furieusement son amour pour les tatouages, a été peinte à la main - et à la feuille d’or - par l’artiste barcelonais El Deletrista, fils des célèbres encreurs Mao & Cathy.

Nono’s World, clin d’œil à «Wayne’s World» et à Nono le petit robot d’ «Ulysse 31», c’est tout l’univers de Noëlle ramassé sur quelques mètres carrés. Elle a tout plaqué pour réaliser son rêve. «Au sortir du Covid, on était tous un peu frileux. C’était le moment ou jamais de redonner du goût à la vie», explique celle qui a cofondé le salon Ethno Tattoo à Lausanne. Une Betty Boop 2.0. Côté vêtements, on retrouve les cuirs rock’n’roll d’El Diablo, des t-shirts metal en première ou seconde main, d’Iron Maiden à AC/DC, d’autres illustrés par de célèbres tatoueurs comme Tintin (Paris) ou Jee Sayalero (Madrid) et sa gamme Hundred Demons. Ou encore les harnais et colliers furieusement sexy - et végane - de la Lausannoise La Peau de Pêche.

Nina Hagen côtoie Goldorak

Au-dessus du comptoir, feu le chanteur de Motörhead Lemmy Kilmister s’affiche en triptyque géant. Des photos signées Joseph Carlucci, comme toutes celles qui habillent les murs de Nono’s World. «Elles sont à l’image de la boutique: du rock, du mouvement, du caractère et de la passion», résume Noëlle. Surprenante aussi. Alice Cooper côtoie un album de Bob et Bobette. Nina Hagen un buste de Goldorak. Slayer un présentoir à Chupa Chups. Davantage qu’une boutique de vêtements: un vrai cabinet de curiosités.

Et comme l’autre rêve de Noëlle était de réunir les générations autour d’un café, elle a customisé et dressé trois tables dans un coin de la boutique, avec l’aide créatrice de sa fille Maïline et de son ami Cédric, compositeur de musique de jeux vidéo. Elle compte déjà des habitués. Un homme d’un certain âge qui vient lire son journal tous les matins. Un groupe de copines qui commandent sirops et pop-corn avant de se lancer dans des parties de jeux mis à disposition des clients.

En sortant de l’univers de Noëlle, un t-shirt Albator en vitrine nous fait de l’œil - le gauche, son dernier. La prochaine fois.

