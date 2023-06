Gymnastique rythmique – Norah Demierre a croqué six fois l’or L’athlète de Carrouge n’a laissé que des miettes à ses adversaires, lors des Championnats de Suisse à Domat/Ems (GR). Pierre-Alain Schlosser

Norah Demierre consacre une trentaine d’heures par semaine à son sport. CHANTAL DERVEY

Sur son compte Instagram, Norah Demierre a des airs de Michael Phelps. Lors des JO de Pékin en 2008, le nageur américain, recordman des titres olympiques (23), avait posé avec ses huit médailles d’or. La gymnaste vaudoise a elle aussi rempli son coffre-fort de métal précieux en revenant des Championnats de Suisse de Domat-Ems (GR) avec six fois l’or.



Outre les titres à chaque engin et le concours général, elle a encore grimpé sur la plus haute marche du podium d’un classement réunissant uniquement les gymnastes suisses présentes. Pas de doutes: la Carrougeoise de 16 ans marche sur l’eau en ce moment.

«Lors de ces Championnats, Norah a montré beaucoup de régularité, observe sa coach Alicia Marmonier. Ses exercices sont plus aboutis. Elle gagne en confiance, en maturité, en expérience. Elle n’a commis aucune grosse erreur, alors que son point faible est précisément la concentration. Aux Championnats de Suisse, elle m’a littéralement cloué le bec!»

«Le bond qualitatif qu’elle a fait laisse présager le meilleur pour l’an prochain.» Alicia Marmonier, coach de Norah Demierre

Ces Nationaux étaient un gros objectif de sa saison. «Je n’avais pas vraiment de pression extérieure, mais une pression venant de moi, révèle la No 1 suisse. J’avais envie de bien faire et de montrer ce que je vaux actuellement.»

Les Championnats de Suisse sont la première étape des qualifications pour les Mondiaux de Valence (Espagne) en août. Les deux meilleures des Nationaux - Norah Demierre et Lauren Grüniger - iront à Cluj (Roumanie) pour se disputer l’unique sésame délivré par la Fédération.

Un classement combiné avec les résultats des Nationaux départagera les deux gymnastes. En vertu de ses bons résultats dans les Grisons, la Vaudoise partira avec un léger avantage de 0,8 point.

Le mois dernier, Norah Demierre avait déjà surpris son monde en réussissant le meilleur rang (26e) d’une Suissesse à des Championnats d’Europe seniors depuis Grazia Verzasconi en 1982 (25e). Le tout après avoir atteint la finale aux massues, lors de sa première expérience en Coupe du monde à Portimão (Portugal).

Reconnaissance

En quelques semaines, la notoriété de la jeune sportive a pris du galon. Plus de 10’000 personnes la suivent sur Instagram et ses posts sont likés à des centaines de reprises, parfois même plus de 1000 fois. «C’est vrai, il y a eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, se réjouit l’étudiante au Gymnase Auguste-Piccard. Les amis, la famille, les sponsors, des gens que je ne connaissais pas m’ont félicitée. Une ancienne partenaire de gym a posté une photo de nous à nos débuts et a relevé le chemin parcouru. Cela m’a beaucoup touchée.»

Norah Demierre, ici à l’échauffement, dispose d’une extrême souplesse. CHANTAL DERVEY

Un chemin qui n’est de loin pas terminé. «Le bond qualitatif qu’elle a fait laisse présager le meilleur pour l’an prochain. Avec une gymnaste encore plus solide qui pourra effectuer des exercices plus complexes qui ramèneront plus de points», estime sa coach.

