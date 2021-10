Vacances d’automne – Nos bons plans pour bouger, se cultiver et s’amuser En panne d’idées d’activités pour occuper ses enfants? Notre sélection d’ateliers, de spectacles ou de balades à découvrir dans le canton entre le 16 au 31 octobre. Rebecca Mosimann

Se mettre dans la peau d’un sportif

La Semaine olympique propose des initiations à plusieurs sports, dont l’escrime. CIO / MORATAL, Christophe

Rendez-vous attendu d’octobre, la Semaine olympique convie les jeunes à s’immerger dans le monde du sport sous de multiples formes. Victime de son succès – l’événement est gratuit – , il ne reste que quelques ateliers encore disponibles. Envie de s’initier à l’escrime, au parkour et au breakdance? Le «Parcours sportif» permet de se lancer, accompagné de pros de chaque discipline à la salle de gym du Collège de l’Élysée. Les sportifs en herbe pourront également rencontrer et échanger avec des athlètes de haut niveau (natation, skateboard, judo, etc.) à la salle Auditorium du musée.

Où et quand: Lausanne, Musée olympique. Du 17 au 21 oct. Pour les 8 à 15 ans.

Dernier arrivé sur le marché des centres de loisirs, le Yatoo family center a ouvert ses portes il y a un mois à Étagnières. Sur 3000 m2, ce complexe sportif et ludique propose des infrastructures pour tous les âges. Deux zones de jeux ciblent les 1 à 3 ans et les 4 à 8 ans. Sans compter un parc à trampolines, un minigolf et un espace dédié à la réalité virtuelle pour les plus de 16 ans.

Où et quand: Étagnières, Yatoo family center. Dès 1 an.

Prendre un bon bol d’air

Les balades guidées de l’Arboretum célèbrent l’automne. Pascal Sigg/arboretum

Quels sont les fruits d’automne? Ramasser des châtaignes, les utiliser pour fabriquer des bricolages. Sur les sentiers de l’Arboretum, les enfants dès 4 ans et leurs parents partent dans des balades guidées sur le thème des saisons et sur les traces des animaux qui habitent dans ce magnifique parc aux 4000 plantes ligneuses.

Où et quand: Aubonne, Arboretum. Visites les 19, 21, 26, 28 oct. (14 h, 90 min.) Dès 4 ans. Gratuit pour les enfants. Sur inscription.

Les 6 à 12 ans peuvent chausser leurs bottes et se mettre dans la peau d’un fermier au Signal de Bougy. Le soigneur du parc des animaux les emmène pour nourrir les chèvres, cochons ou encore lapins après un petit tour à dos d’âne.

Où et quand: Aubonne, Signal de Bougy. Atelier «Petit fermier», les 20, 23, 27 oct. (9 h 30-11 h). Pour les 6 à 12 ans.

Développer sa fibre créatrice

Les enfants vont cuisiner à la manière du Moyen Âge au château de Chillon. Fondation du château de Chillon

Au château de Chillon, les femmes sont à l’honneur. Garçons et filles peuvent coudre leur chaperon et découvrir les tissus et couleurs qu’on portait au Moyen Âge dans l’atelier «Cousu main» (19 et 26 oct.) Les gourmands, eux, mitonneront un plat épicé, privilège des nobles dans «Cuisine médiévale» (21 et 28 oct.).

Où et quand: Veytaux, château de Chillon. Ateliers: 10 h-12 h 30. De 8 à 12 ans.

En lien avec l’exposition «Regards créatifs sur l’art de soigner» du Musée de la main, les enfants sont amenés à fabriquer leur propre objet, point de départ d’une discussion plus générale sur le sens de la vie dans l’atelier brico-philo (20 et 30 oct., 14 h à 15 h). Avec «Que d’émotions», ils se mettent dans la peau d’un artiste en découvrant les œuvres réalisées par des étudiants en soin infirmiers (19 oct., 14 h-16 h).

Où et quand: Lausanne, Musée de la main. De 8 à 10 ans.

Pour ceux qui ne l’ont pas encore visitée, l’exposition «Tic tac tectonique» dévoile les mécanismes des séismes de façon ludique et interactive.

Où et quand: Lausanne, Espace des inventions. Jusqu’au 22 fév. 2022. Dès 7 ans.

Ouvrir grand les yeux et écouter

«C’est pas tes affaires» crée une histoire autour des objets apportés par le public. Philippe Pasche

Le théâtre d’improvisation n’est pas réservé aux adultes. Sur la scène de l’Échandole, dans «C’est pas tes affaires!» la Cie Prédüm fait évoluer le spectacle au gré des objets et autres doudous que les enfants ont apporté et déposé dans une petite boîte.

Où et quand: Yverdon, L’Échandole. 16 oct. (14 h et 17 h). Dès 6 ans.

Au Théâtre des Lutins, le nouveau spectacle de marionnettes «L’ogre Kroc’arbre», réalisé et joué par Marie-Jeanne Plaar-Meurice, raconte la destruction de la forêt à travers un conte poétique.

Où et quand: Lausanne, Théâtre des Lutins. 16 et 23 oct. (11 h et 16 h). 20 et 27 oct. (15 h). Dès 4 ans.

Se faire peur déguisé

Le site de Chaplin’s World s’habille de squelettes et sorcières pour halloween. Bubbles Incorporated - Marc Ducrest

Halloween tombe à la fin des vacances scolaires, le timing est parfait pour se faire peur aux quatre coins du canton. Au musée Chaplin’s World de Corsier, citrouilles, squelettes et araignées se cacheront dans les recoins du parc et du Manoir de Ban (du 10 oct. au 1er nov.).

Les stations des Alpes vaudoises sortent aussi les fantômes du placard. À Villars, collecte de bonbons et animations démarrent à 14 h le 30 oct. au centre du village. Leysin tourisme met sur pied un «parcours de l’horreur» déguisé dans la forêt du Suchet le 31 oct. (20 h-22 h). Tandis qu’à Château-d’Œx, la chasse aux citrouilles perdues est ouverte du 16 au 31 oct.

Rebecca Mosimann est journaliste à la rubrique culture et magazine depuis 2010. Elle s'intéresse aux sujets société, de la montagne au jeune public. @r_mosimann

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.