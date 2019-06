Nos bons plans pour cet été

L’été à la montagne, c’est l’occasion de découvrir des paysages à couper le souffle et de se ressourcer au plus proche d’une nature intacte. Les stations de Nendaz et de Veysonnaz en Valais sont nichées au cœur des 4 Vallées. Elles offrent d’innombrables possibilités de randonnées pédestres ou à VTT (traditionnel ou électrique). Amoureux des grands espaces, procurez-vous votre «Pass OpenAir» qui vous donnera accès à l’entier du domaine de fin juin à octobre pour 3, 4, 5 ou 6 jours à prix très avantageux (adultes dès 69.-, jeunes dès 59.-, enfants dès 35.-). Ces journées, consécutives ou non, vous accordent une grande liberté, vous revenez quand vous le souhaitez! A commander sur le site web des stations ou à retirer sur place. Vous bénéficierez également de divers avantages et réductions sur des activités variées en plaine et en montagne.

Pour une escapade gourmande (les restaurants d’altitude vous accueillent durant tout l’été) ou pour une trotte plus musclée, des dizaines d’itinéraires différents s’adressent, tant au marcheur du dimanche qu’au sportif plus aguerri. Accédez par exemple au majestueux barrage de Cleuson ou encore au lac du Grand désert à l’issue d’une magnifique promenade d'altitude le long de bisses spectaculaires. Le forfait vous permet également d’emprunter les installations (dont un téléphérique) qui vous conduiront jusqu’au Mont-Fort (3300m), point culminant du domaine qui offre une vue somptueuse sur les sommets alentours. Plus insolite et à ne pas rater: une grande fête populaire dédiée au folklore réunira 200 joueurs de cor des Alpes sur les hauts de Nendaz du 26 au 28 juillet. Les festivités traditionnelles verront encore défiler sonneurs de cloches, yodleurs et lanceurs de drapeaux.

Une expérience de quatre jours en pleine nature

Vous aimez la randonnée et vous souhaitez vivre une expérience au cœur de la nature durant quatre jours consécutifs en Valais? Cette formule tout inclus (accès au parcours, nuitées, repas) est pour vous! Le tour du Val de Nendaz vous fera découvrir des panoramas authentiques tout au long des bisses et des sentiers. Vous passerez la nuit dans des gîtes accueillants, marcherez à votre rythme et vous pourrez vous arrêter en cours de route pour un petit casse-croûte. La durée de marche quotidienne varie entre 3h30 et 5h. Ce tour s’adresse au randonneur moyen un peu entraîné de juillet à août. Il est agréable et balisé et convient donc parfaitement aux familles.

Des activités ludiques à Veysonnaz

Photo: Veysonnaz Tourisme

Veysonnaz propose des activités de loisirs en plein air pour enfants, jeunes et adultes. Elles sont encadrées par des animateurs multilingues du lundi au vendredi du 1er juillet au 23 août. Les animations sont adaptées en fonction de l'âge du participant et peuvent être réservées à la demi-journée, à la journée, à la semaine ou à la saison. Excursions à VTT ou en trottinette, balades en poney, chasses au trésor ou laser game ne sont qu’un petit aperçu de la multitude d’offres proposées.