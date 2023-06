On lit parfois des articles à ce sujet. On entend quelques témoignages à ce sujet. On argumente par des chiffres et on s’inquiète d’une réalité à ce sujet. On le nomme rarement. Même pour un adulte, c’est difficile. Et pourtant, parler à quelqu’un, en toute confiance, peut sauver une vie.

Par l’écoute, l’association La Main Tendue ou le 143 accomplissent cette mission. Chez les enfants et les jeunes, le suicide ne devrait même pas être un sujet. Et pourtant… En 2022, l’équipe de la ligne d’appel du 147 pour les enfants et les jeunes de Pro Juventute ont déclenché 161 interventions de crise contre 57 en 2019. Des moments décisifs où nos conseillers et conseillères ont dû solliciter en urgence une ambulance ou la police en raison de mise en danger imminente et d’atteinte à sa propre vie.

«Si la crise du Covid est derrière nous, les effets sont toujours là, la jeune génération continue de subir une pression psychique.»

Chaque jour, ce sont entre sept et huit consultations durant lesquelles le thème du suicide est abordé contre trois à quatre par jour en 2019. Pourquoi cette comparaison à 2019? Tout simplement l’avant et l’après-Covid. Si la crise est derrière nous, les effets sont toujours là, la jeune génération continue de subir une pression psychique.

Grâce à un retraité, bénévole au 143, la question du financement des lignes d’appels d’urgence et d’écoute est venue aux oreilles de Christophe Clivaz, conseiller national (Verts, Valais). En mars 2021, il lance une motion et cette dernière est acceptée par le Conseil national. Le but: assurer un financement durable des organisations d’importance nationale dans les domaines de la santé mentale, de la prévention du suicide et des violences.

Entre 2020 et 2022, la Confédération a fait son travail. Sur la base de la loi sur les épidémies, elle a soutenu plusieurs organisations offrant informations et conseils pour la santé psychique, dont Pro Juventute. Mais voilà maintenant que la pandémie est terminée, «la Confédération ne dispose d’aucune base légale permettant un financement à long terme pour ces organisations», répondait le président de la Confédération, Alain Berset, lors du débat au Conseil national.

Aux élus d’agir

C’est désormais aux cantons de prendre le relais, alors même que la Suisse a ratifié en 1997 la Convention relative aux droits de l’enfant, qui exige de disposer d’une Child Helpline comme le 147. La motion de Christophe Clivaz est entre les mains de nos élus à Berne. La Commission de sécurité sociale et de santé publique du Conseil des États devra délibérer dès aujourd’hui sur ce financement durable. À l’instar du 147, s’il est déjà financé à 50% par des pouvoirs publics, le reste est à la merci de la volatilité des dons privés.

Pour l’ensemble des lignes d’appels, le besoin d’accompagnement lors des consultations est aujourd’hui plus important que ce que les ressources actuelles permettent. Cela signifie des moyens limités et des lignes surchargées. Autrement dit: un jeune, seul avec ses pensées suicidaires, risque d’entendre la sonnerie occupée du téléphone… Aidez-nous à lui répondre.

Anne-Florence Débois Responsable politique et médias Pro Juventute Suisse romande

