Éditorial - Nos héroïnes de Tokyo

La Suisse n’a pas attendu le 1er août pour lancer son feu d’artifice. Les célébrations ont commencé samedi (deux médailles d’or et une de bronze) et se sont poursuivies dimanche (argent et bronze). Un week-end extraordinaire qui ferait presque oublier le contexte sanitaire des JO.

À une semaine de la cérémonie de clôture, la Suisse compte déjà douze médailles. Et neuf d’entre elles ont été gagnées par des femmes. Un bilan comptable exceptionnel mais aussi et surtout ce constat réjouissant: des pionnières montrent la voie.

Derrière la carabine de Nina Christen et son sensationnel doublé se cache la première tireuse à avoir intégré le centre de performance pour tireurs sportifs à Macolin. Elle s’y est rendu compte que les femmes ne visaient pas moins bien que les hommes. Encore fallait-il lui en donner les moyens de le prouver.

«Nina Christen a rêvé après son exploit qu’il permette à des jeunes filles d’oser la rejoindre au stand de tir. Elle risque bien de viser juste.»

À 27 ans, elle est devenue la deuxième médaillée olympique de la discipline (Heidi Diethelm-Gerber avait montré la voie en 2016) et la première championne. Comme un symbole, les deux athlètes ont succédé à vingt hommes. Nina Christen a rêvé après son exploit qu’il permette à des jeunes filles d’oser la rejoindre au stand de tir. Elle risque bien de viser juste.

Nikita Ducarroz a le même souhait après avoir décroché le bronze en BMX freestyle: booster la pratique féminine en Suisse, car elle se sent seule. Sa médaille de bronze doit être accompagnée par la mise en place de structures qui manquent cruellement dans sa discipline.

Car si Swiss Olympic et plusieurs fédérations suisses ont de quoi bomber le torse, il est temps qu’elles écoutent leurs héroïnes de Tokyo. Histoire que la lune de miel olympique féminine perdure. Et que les générations futures puissent suivre la voie des championnes.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.