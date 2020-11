Aviez-vous prévu quelque chose pour marquer le 13 novembre?

Je suis allé me recueillir sur place, au Bataclan, avec un certain nombre d’imams et de présidents d’associations. Depuis le 11 septembre 2001 on tue au nom de l’islam, alors il faut que les religieux musulmans non seulement dénoncent mais s’élèvent contre ces actes, non seulement les condamnent mais qu’ils les combattent. C’est ça le but.