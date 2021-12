Interview d’Antoine Flahault – «Nos mesures ne suffisent pas à éviter la surcharge des hôpitaux»

La Suisse a une évolution de la pandémie similaire à l’Autriche qui a pris des mesures plus drastiques, comme la vaccination obligatoire. Nos mesures suffisent-elles à empêcher la surcharge des hôpitaux?

Depuis un certain temps, je crains que non. Il n’y a aucune raison que la force de la vague associée au variant Delta ne soit pas aussi importante chez nous qu’en Autriche. Le niveau de vaccination est assez similaire entre les deux pays. La Suisse risque de voir un rebond très important des contaminations et que ce rebond se mue en une vague d’hospitalisations. Même s’il y a une protection très forte chez les personnes vaccinées, 20 à 30% ne le sont pas et sont à haut risque d’hospitalisation. De plus, il existe 10 à 15, voire 20% d’inefficacité vaccinale qu’on connaît chez les gens vaccinés (personnes âgées ou vaccinées depuis longtemps). À cause de tout cela, si la vague en Suisse suit celle de l’Autriche qui semble avoir atteint son pic de contamination, la situation pourrait être compliquée notamment dans les cantons les moins armés pour y faire face.