Une villa dans la verdure, avec vue imprenable sur le lac et les montagnes? Pas de problème, le Conseil des États vient de prendre quelques décisions qui rendront ces rêves réalisables.

L’occasion vient avec la révision actuelle de la loi sur l’aménagement du territoire (LAT). Le but devrait être de mieux protéger le paysage en limitant la prolifération des nouvelles constructions hors des zones à bâtir. Le Conseil des États a entériné en début de la session courante le principe de la stabilisation des surfaces construites en dehors des zones à bâtir.

Toutefois, le diable étant dans les détails, le lobby des cantons de montagne s’est mobilisé pour multiplier les exceptions. Ces derniers ont décroché une première victoire le 10 juin, en votant par 22 voix contre 19 la possibilité de transformer, dans l’ensemble du pays, les granges et greniers en nouvelles habitations.

«Là où nous avons connu des pâturages avec des petits ruraux, souvent d’un âge ancestral, on trouvera désormais des résidences principales ou secondaires, avec de grandes fenêtres vitrées, des antennes, des nouvelles voies d’accès et des parkings généreusement aménagés.»

Les mayens alpins et les ruraux sur le plateau suisse risqueront d’être sacrifiés en faveur de nouvelles maisons de vacances. Cela transformera gravement le paysage de notre pays. Là où nous avons connu des pâturages avec des petits ruraux, souvent d’un âge ancestral, on trouvera désormais des résidences principales ou secondaires, avec de grandes baies vitrées, des antennes, des nouvelles voies d’accès et des parkings généreusement aménagés.

Pour aggraver ces menaces, le conseiller aux États bernois UDC Werner Salzmann vient de proposer de biffer une disposition de la LAT actuelle qui fait office de barrage contre les pires abus. Avant 2012, on ne pouvait pas démolir et remplacer une ferme sise hors zone à bâtir, sauf si la nouvelle maison était destinée à des personnes en lien avec l’exploitation agricole. Depuis une révision intervenue en 2011, il est possible de remplacer une vieille ferme par une villa moderne de gens venant d’ailleurs. Cette ouverture n’a pas manqué de porter gravement atteinte aux régions caractérisées par des petits hameaux et des fermes isolées. Rien que dans le canton de Saint-Gall, cela concerne environ une centaine de bâtiments par année.

Soucieux d’éviter les dérives, le parlement avait alors ajouté un nouvel alinéa 4 à l’art. 24c LAT (visé par la proposition Salzmann) qui stipule que le nouveau bâtiment doit conserver l’aspect extérieur de l’ancienne ferme. Le Conseil fédéral avait par la suite précisé, à l’art. 42 de l’ordonnance, ce qu’il fallait entendre par «aspect extérieur identique». Selon la disposition citée, cela concerne d’une part les caractéristiques architecturales et, d’autre part, la surface habitable, qui ne doit pas dépasser la surface du bâtiment remplacé de plus de 30%.

Les pires dérives évitées

Dans la pratique, cela ne garantissait pas toujours un résultat réjouissant mais empêchait néanmoins l’implantation de véritables «haciendas» californiennes à la place de vieilles fermes. Or, en sentant la forte résistance des organisations, comme Patrimoine suisse, qui n’ont apparemment pas laissé insensible une majorité des députés, la proposition Salzmann a finalement et heureusement été retirée avant le vote. La voie restera donc fermée aux pires dérives. En revanche, les granges et greniers des campagnes pourront être transformés en habitations, de Genève jusqu’aux Grisons.

Quand les milieux touristiques se réveilleront-ils pour sauver le capital premier de leur secteur, à savoir la beauté de nos paysages? Comment des députés réclamant à chaque occasion la défense des qualités de notre pays peuvent-ils admettre des réglementations qui facilitent de le défigurer?

Martin Killias Afficher plus Président de Patrimoine suisse

