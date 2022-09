Climat de suspicion généralisé – Nos paysans sont-ils devenus des boucs émissaires? Des agriculteurs témoignent des attaques verbales qu’ils subissent. Entre le monde agricole et une partie de la population, le fossé se creuse. Décryptage. Sylvain Muller

Installé à Morrens, aux portes de Lausanne, Samuel Borgeaud , est souvent confronté aux remarques des promeneurs, mais doit ensuite ramasser dans ses champs les sachets avec les crottes de leurs chiens. 24HEURES – JEAN-PAUL GUINNARD

Samuel Borgeaud est agriculteur à Morrens, près de Lausanne. Les regards suspicieux des promeneurs lorsqu’il s’occupe de ses champs et notamment lorsqu’il traite, il connaît. «On est conscient de notre impact sur l’environnement et on fait ce qu’on peut pour protéger la nature, mais cela n’empêche pas que l’on se fasse parfois traiter de pollueurs. ça provoque un sentiment de discrimination. En plus, après leur passage, il faut souvent aller ramasser les sacs en plastique avec les crottes de leurs chiens qu’ils ont jetés dans les champs.»