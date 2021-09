Les choix de la rédaction – Nos propositions de sorties pour ce weekend Danse contemporaine à Pully ou encore science fiction sur les planches du théâtre Kléber-Méleau, le choix est varié. Matthieu Chenal , Natacha Rossel , Boris Senff

Les danseurs de Shechter II à découvrir à Pully samedi. Agathe POUPENEY

Hofesh Shechter embrase l’Octogone

Une énergie tribale. Des interprètes incandescents, comme dansant sur des braises. Fer de lance de la création scénique contemporaine, l’Israélien Hofesh Shechter revisite sa pièce mythique «Political Mother» – créée en 2010 – sous une forme «unplugged».

Entre transe et espoir, violence et sensibilité, cette partition met en tension les antagonismes d’un monde en proie aux totalitarismes et aux idéologies furieuses.

Sur les planches de l’Octogone, samedi, les jeunes danseurs et danseuses de la Cie junior Shechter II invoqueront l’esprit féroce de la pièce originale tout en explorant de nouveaux territoires.

Intenses, évocatrices, les œuvres du célèbre chorégraphe ont cette force universelle qui parle à tout un chacun. Face au métissage de l’énergie des danseurs, de la puissance musicale et des projections numériques, nos sens sont décuplés.

Septembre Musical

Dernier feu d’artifice au Septembre Musical ce soir: l’Orchestre symphonique de Lucerne, le plus ancien des orchestres suisses, entame sa saison à Montreux sous la direction de son nouveau chef, Michael Sanderling. Le pianiste genevois Schwizgebel (photo) joue le 5e concerto de Beethoven.

Diableries

Méphisto veut changer sa vie. Il veut trouver le bonheur pour lui et ainsi que pour les damnés dont il a la charge. La compagnie ad’Opera présente en première suisse un petit ouvrage d’Isabelle Aboulker, «Les Surprises de l’enfer» (1981) dans une mise en scène de Benjamin Knobil. La farce est enchaînée avec «Daphnis et Chloé» d’Offenbach, avec la même distribution et que Knobil transpose dans un purgatoire d’aujourd’hui, à savoir un asile psychiatrique.

Magenta Limousine

Magenta Limousine réunit des jeunes musiciens rencontrés à l’EJMA mais dont la plupart sont aussi des instrumentistes classiques: les frères Émile et Arthur Traelnes jouent ici la batterie et le piano. Avec Antoine Cellier, vibraphone, Nicolas Bircher à la basse et Joey Marcellino au saxophone, ils interprètent du jazz moderne avec des compositions originales, ainsi que des pièces tirées du répertoire arrangées par leur soin.

Zimix à Renens

Le Zimix Festival propose un week-end aux tonalités africaines et jazz à la Salle de spectacles de Renens. Samedi (dès 17 h), les connaisseurs ne rateront sous aucun prétexte le coupé décalé ivoirien de Kerozen et la chanteuse camerounaise Lady Ponce. Une soirée encore relevée par l’humoriste Christian Mukuna et le DJ Marcus Lyon. Le dimanche (17 h), la manifestation prend un tour jazz et groove avec Grand Pianoramax, Afra Kane et Léon Phal Quintet.

«Encore une fois»

Une fois devrait suffire, mais comme «Encore une fois» est donné deux soirs de suite au Théâtre de Grand-champ, il n’est pas interdit d’insister avec ce spectacle de «Comiqu’Opéra» qui agite sans complexe art lyrique et humour. Le cadre? Un cinéma qui retransmet en direct une opérette avec ses coulisses et même des interviews. Le chant labouré par le rire…

La mouche SF

Robert, quinquagénaire «qui ne ferait pas de mal à une mouche» a fabriqué une cabine de téléportation dans un hangar au fin fond de la campagne et s’adonne à de drôles d’expériences… Valérie Lesort et de Christian Hecq revisitent «La mouche», roman SF de George Langelaan porté à l’écran par David Cronenberg. Au TKM, cette fable théâtrale aux accents Grand-Guignol vous fera frissonner.

Terreur à Renens!

Le collectif Nunc transforme la scène en tribunal dans «Terreur» de Ferdinand von Schirach, à voir au Théâtre Contexte-Silo à Renens puis à la Maison de quartier Sous-Gare à Lausanne. Le pitch? Un major de l’Armée de l’air a pris la décision d’abattre un avion de ligne détourné par un terroriste, qui était sur le point de s’écraser sur le stade de foot de Munich. A-t-il fait le bon choix? À vous de décider!

Matthieu Chenal , Natacha Rossel , Boris Senff

