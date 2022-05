Quand ils ont découvert ce printemps les images de l’arrivée des premiers immigrés ukrainiens, ils ont inévitablement pensé à cette histoire qui montre encore une fois sa regrettable propension à bégayer année après année, décennie après décennie.

Il y a pile 40 ans, les Wisniewski étaient jetés sur les routes de l’exil. Janina, Jurek et leurs enfants Katarzyna et Grzegorz fuyaient la Pologne du général Jaruzelski et la crainte de l’intervention du «grand frère» soviétique. Et un beau jour d’avril 1982, ils arrivaient à Baulmes, dans le Nord vaudois.