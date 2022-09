Sortie cinéma – «Nos utopies communautaires», inventaire de la coloc’ du XXIe siècle Dans son nouveau documentaire, Pierre-Yves Borgeaud présente des personnes ayant choisi des cohabitations d’un nouveau type. Stéphanie Arboit

Le film de Pierre-Yves Borgeaud, «Nos utopies communautaires», suit plusieurs personnes ayant fait le choix de cohabiter avec d’autres, sous des formes différentes. Ici, Maya, qui a connu les communautés AAO dans sa jeunesse, vit dans une communauté différente de celle de son compagnon.

«Vivre dans 110 m² à deux, c’est un luxe exorbitant.» Partant de ce constant – et la retraite se profilant –, il devenait clair pour le pasteur vaudois Pierre-André Pouly et son épouse qu’il leur fallait trouver un nouvel habitat. Ayant déjà tâté de la vie en communauté dans sa jeunesse, Pierre-André Pouly jeta son dévolu (et investit des deniers) dans un «écovillage» à Grandvaux, premier projet en terres vaudoises de la coopérative Bâtir groupé.

Ce virage vers une forme de cohabitation d’un nouveau type est l’un des parcours que suit Pierre-Yves Borgeaud dans son documentaire «Nos utopies communautaires», en salles dès ce mercredi.

Pour le couple Pouly, le début semble idyllique: des constructions nouvelles, à deux pas de la gare, avec une vue à couper le souffle. Le fondateur du lieu leur promet «90% de bonheur et 10% de trucs difficiles». Le couple Pouly arrivera-t-il à la même conclusion? Non, découvrira le spectateur (ou se souviendra le lecteur de «24 heures», qui avait révélé des problèmes en 2018 dans ce lieu).

Panorama historique

Outre ce parcours, le film inventorie des modes de vie communautaires passés ou actuels en Suisse, sans faire l’impasse sur les méfaits de certaines expériences (les communautés AAO du «gourou» Otto Muehl, violant des mineures en Autriche). Il trace des perspectives pour l’avenir, à l’exemple de la coopérative Kraftwerk 1, à Zurich, avec garderie et buanderie gratuite 24/24.

Entre considérations écologiques pour une «sobriété heureuse» ou volonté de bénéficier, grâce à la mise en commun des ressources des habitants, d’installations que chacun n’aurait pas pu se payer seul (sauna ou salle de gym), ce film est l’occasion pour le spectateur d’évaluer si une forme réactualisée des «utopies» du passé pourrait l’inspirer.

