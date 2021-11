Lutte contre le Covid-19 – Nos voisins serrent la vis, la Suisse peut-elle encore tenir? L’Autriche, l’Allemagne, l’Italie prennent des mesures radicales face aux contaminations en hausse et le Danemark réintroduit son pass. La Suisse est épargnée, pour le moment. Julien Wicky

L’Autriche et certaines régions de l’est de l’Allemagne appliquent désormais la règle des «2G»: seules les personnes guéries ou vaccinées ont accès aux activités culturelles, aux loisirs ou aux restaurants. Getty Images

L’hiver vient. Cette sentence culte annonciatrice des temps obscurs dans la série «Game of Thrones» pourrait bien s’appliquer à ce qui attend la Suisse dans la crise sanitaire. Car l’Autriche, de population et de taux de vaccination exactement comparables, vient de serrer sérieusement la vis à ses concitoyens non vaccinés face à un nouveau pic de contaminations.