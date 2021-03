Culture à Lausanne – Notes dissonantes autour du club de jazz Les conseillers communaux ont débattu mardi soir du projet de pôle de compétence musical que la Ville prévoit au Flon début 2023. Laurent Antonoff

Visite du futur club de jazz dans les bâtiments emblématiques "les Jumeaux", quartier du Flon à Lausanne. KEYSTONE/Laurent Gillieron

«Une cave à jazz ou une pompe à fric?» C’est de cette interpellation au titre provocateur, émanant de Johann Dupuis (Ensemble à Gauche), que les conseillers communaux ont débattu mardi soir en urgence. Une discussion nourrie autour du projet de cave à jazz au Flon dévoilé par le syndic Grégoire Junod au début du mois. «L’idée est excellente, mais il existe des interrogations légitimes sur la gouvernance public/privé qui s’avère souvent peu transparente et problématique», a estimé l’interpellateur.

Équipements scéniques à la charge de la Ville

«Le deal est clair et correct pour la Ville. Il s’agit d’une opportunité culturelle et immobilière. Ce n’est pas comme si nous louions des surfaces commerciales à prix d’or à un propriétaire véreux», s’est défendu le syndic. Dans le détail, la Ville souhaite louer 1600 m2 de surface au propriétaire du Flon pour une salle de concert en sous-sol, des bureaux pour l’industrie musicale et une trentaine de locaux de répétition pour des musiciens. Loyer: 300’000 francs, la moitié étant financée par la location aux musiciens des locaux de répétition à raison de 150 francs/m2 environ. Le propriétaire prendra à sa charge l’équipement des locaux. Les équipements scéniques et le mobilier de la salle seront payés par la Ville pour un total de 250’000 francs.

«Arrêtez de nous raconter des fariboles.» Anita Messere (UDC)

«Arrêtez de nous raconter des fariboles! a lancé Anita Messere (UDC). Il y a déjà plus de 35 salles de spectacle à Lausanne. Ne nous parlez pas d’un manque. S’il y avait pléthore de musiciens talentueux en ville, cela se saurait.» Et d’asséner: «Il s’agit d’un projet électoraliste qui fera concurrence à toutes les salles existantes.» La concurrence justement, cela a été aussi l’interrogation d’Antoine Piguet (PLR), notamment avec les discothèques. Grégoire Junod: «Ces questions ont été discutées, notamment avec le Mad qui jouit d’une clause d’exclusivité au Flon. Cela n’aurait aucun sens que la Ville vienne créer un nouveau club. La cave à jazz fermera ses portes entre minuit et deux heures du matin. Nous respecterons strictement ces engagements.»