Portrait de départ – Notre Darius Après 24 ans à présenter les téléjournaux de la RTS, il s’en va en France, au sein de la chaîne LCI, qui lui a proposé de mener une émission d’interview quotidienne. L’émotion est très forte en Suisse romande, où il entretenait une relation unique avec le public. Christophe Passer

Rochebin avait présenté son premier TJ en 1996, et il était désormais chargé des éditions du week-end.

Sa solitude et son mystère. On ne sait rien de lui sans commencer par là. «Je suis d’un naturel aimable, je crois, avec les gens. Mais je ne suis pas non plus celui qui va en faire beaucoup dans le côté tous ensemble, on est une équipe. Je ne vais pas taper sur les épaules. J’ai conscience de tout ce que je dois aux autres, mais je ne fonctionne pas comme ça.»