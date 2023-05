Élections fédérales 2023 – «Notre jeunesse a besoin de lutter pour son propre avenir» Les jeunes socialistes vaudois (JSV) décident à leur tour de lancer une candidate pour le Conseil des États. Ils présentent la conseillère communale Margarida Janeiro. Interview. Simone Honegger

La conseillère communale Margarida Janeiro se lance dans la course au Conseil des États pour porter la voix de la Jeunesse socialiste. PATRICK MARTIN/24HEURES

En janvier, les Jeunes Verts dégainaient les premiers en lançant à la surprise générale leur coprésidente Angela Zimmermann dans la course aux États. Et tant pis pour le ticket officiel de l’alliance rose-verte constitué de Pierre-Yves Maillard (PS) et Raphaël Mahaim (Les Verts). Ce samedi au congrès du Parti socialiste vaudois (PSV) à Sainte-Croix, la Jeunesse socialiste rééquilibre la donne en présentant également sa propre candidate pour la Chambre haute.