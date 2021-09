Mobilisation générale contre l’homophobie – Notre journaliste dépose une plainte pénale contre Alain Soral Le pamphlétaire a tenu des propos homophobes contre notre collègue. Elle active la justice. Le milieu LGBT+ aussi. Des politiciens s’insurgent. Dominique Botti

Alain Soral, condamné en France à de multiples reprises pour des propos haineux et exilé à Lausanne depuis deux ans, s’attaque à la communauté queer. KEYSTONE

«Grosse lesbienne», «militante queer», «queer = désaxé». Ces propos du quérulent d’extrême droite Alain Soral contre notre journaliste Cathy Macherel et la communauté LGBT+ ne passent toujours pas. L’affaire risque de finir en justice.

Mercredi 15 septembre, notre collaboratrice a déposé une plainte pénale dans le canton de Vaud pour incitation à la haine, diffamation, calomnie et injure. «Ces propos sont inadmissibles, dénonce-t-elle. Ce sont des attaques non seulement contre ma personne, mais aussi contre la liberté de la presse et tous les membres de la communauté LGBT+.»