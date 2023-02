Actuellement les discussions vont bon train sur la réexportation d’armes et notre rôle de pays neutre. Cela montre qu’il est nécessaire d’appliquer une politique de neutralité adaptée à la situation géostratégique et à la défense de nos intérêts sécuritaires.

Certains crient haut et fort que l’Ukraine doit gagner la guerre! Je ne sais pas ce que veut dire gagner une guerre, mais il faut que le conflit s’arrête et que la diplomatie puisse reprendre son rôle; il est inadmissible que la population d’un pays soit bombardée.

«Nous ne devons pas nous contenter d’un rôle de passager clandestin»

Est-ce que notre sécurité est en danger? Certainement, car les valeurs des systèmes démocratiques basés sur la liberté de l’individu sont menacées par des organisations autoritaires, qui ont des vues expansionnistes. Loin de moi l’idée de vouloir imposer notre structure sociétale au monde entier, mais il ne faut pas qu’un gouvernement autocratique, comme celui de Poutine, ait l’impression qu’à moyen terme, il puisse imposer son système et son pouvoir en Europe.

Condamner avec force

Pour faire face à ce danger il faut condamner avec force. La guerre en Ukraine est une violation éhontée du droit international et, en cela, la Suisse ne peut se voiler la face derrière sa neutralité. Les sanctions économiques sont un premier pas, mais nous devons aussi contribuer à l’architecture sécuritaire européenne. Il est illusoire de croire que nous pouvons nous défendre seuls et que notre position au centre de l’Europe et du système de l’OTAN nous confère une protection de fait. Nous ne devons pas nous contenter d’un rôle de passager clandestin.

Cette participation passe évidemment par plus de collaboration mais aussi en renforçant la confiance qu’ont nos partenaires en nous. La lecture rigide que fait le Conseil fédéral de notre loi en matière de matériel de guerre n’aide pas dans le renforcement de cette confiance. Nous subissons une pression internationale importante par manque de réactivité et c’est dommageable pour notre image. Il est temps de montrer au Conseil fédéral qu’il doit défendre notre sécurité, en permettant la réexportation d’armes dans des pays qui subissent une violation du droit international. La Commission de la politique de sécurité du Conseil national s’est attelée à la tâche et a fait une proposition qui maintient la rigueur de nos lois sur l’exportation d’armes, mais donne une marge de manœuvre suffisante pour autoriser la réexportation en cas de violation du droit international.

A contrario, la commission du Conseil des États se préoccupe plus de notre industrie d’armement que du droit international et nous risquons de retrouver nos vieux travers qui ont conduit à voir des armes suisses servir à violer les droits humains. La situation est complexe; il est nécessaire d’adapter notre politique de neutralité et de sécurité en respectant nos valeurs. Des compromis sont nécessaires et les Vert’libéraux sont les moteurs de ces compromis.

François Pointet Afficher plus Conseiller national Vert’libéral, vice-président de la Commission de la politique de sécurité

