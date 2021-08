Élections cantonales – «Notre objectif principal est de progresser au Grand Conseil» Les Verts vaudois aimeraient bien gagner une petite dizaine de sièges supplémentaires lors des élections cantonales. Renaud Bournoud

Alberto Mocchi, président des Verts vaudois Florian Cella

À l’instar du PLR mardi, les Verts vaudois ont fait leur «traditionnelle» rentrée politique, jeudi. «C’est la cinquième année que nous organisons cette conférence de presse, on peut dire que c’est désormais une tradition», a commencé le président cantonal Alberto Mocchi. L’occasion de présenter les principaux thèmes sur lesquels les Verts veulent s’impliquer ces prochains mois. «Sans grande surprise, il y a le climat, indique le président. On sort d’un été extrême, les conclusions du dernier rapport du GIEC sont alarmistes, on parle d’urgence depuis fort longtemps, mais maintenant il faut passer à la vitesse supérieure.»