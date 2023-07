Karin Keller-Sutter, conseillère fédérale des Finances, entourée sur sa droite du président de la Confédération, Alain Berset, et de Thomas Jordan, président de la BNS, et sur sa gauche de Colm Kelleher, président d’UBS, et d’Axel Lehmann, président de Credit Suisse, lors de l’annonce de la fusion des deux grandes banques suisses, le 19 mars dernier. KEYSTONE

«Gouverner, c’est prévoir et ne rien prévoir, c’est courir à sa perte», disait Emile de Girardin, homme de presse et député il y a deux siècles. Gouverner? Prévoir? La vaste majorité de nos dirigeants semble ignorer ces termes. Ils laissent aller les choses sans réagir et donc notre pays dérive.

Tout (ou presque) a été dit sur la faillite de Credit Suisse et le hold-up qui s’est ensuivi, sur le rôle néfaste des parlementaires-lobbyistes, sur la passivité des autorités dans le domaine de la construction, sur les carences de l’enseignement et les abus de position dominante de certaines enseignes.

Il n’est toutefois pas inutile de revenir sur quelques graves carences de gouvernance afin d’illustrer cette dérive.

Le grand sommeil

Qu’ont fait la Banque nationale suisse (BNS), la FINMA (autorité de surveillance financière), le Conseil fédéral et le parlement depuis 2008, à la suite de la crise économique et financière mondiale qui a suivi la faillite de la banque américaine Lehman Brothers, pour mettre en place des mesures pour protéger les contribuables que nous sommes des voyous de la finance? Rien!

Pourtant, les problèmes de nombreuses banques suisses (banques cantonales et banques de gestion incluses) ne datent pas d’hier: au cours des vingt années écoulées, elles ont été collectivement condamnées à une bonne centaine d’amendes totalisant plus de 20 milliards de francs (1000 millions par an en moyenne!), tout en versant des salaires et bonus impressionnants à leurs dirigeants.

Pénurie de logements

Dans mon domaine d’activité, l’immobilier, les autorités politiques sont tout aussi léthargiques et inaptes à prévoir. Elles connaissent l’existence d’une pénurie de logements depuis de nombreuses années, tout comme elles savent que le parc immobilier, notamment à Genève, est en grande partie vétuste et a un grand besoin de rénovations (la situation est bien meilleure dans le canton de Vaud, il faut le dire).

«Au niveau du pays, il y a pour quelque 15 à 18 milliards de francs de dossiers bloqués (environ 1,5 milliard dans le canton de Vaud), c’est-à-dire en attente de permis de construire.» Bernard Nicod, patron du Groupe Bernard Nicod

Et pourtant, au niveau du pays, il y a pour quelque 15 à 18 milliards de francs de dossiers bloqués (environ 1,5 milliard dans le canton de Vaud), c’est-à-dire en attente de permis de construire, et comme n’importe qui peut s’opposer à n’importe quoi, nombre d’oppositions balayées en première instance se retrouvent en appel, voire au Tribunal fédéral.

Je passe sur le cirque automnal que font assureurs, médecins, hôpitaux, etc. pour se renvoyer la balle lors de l’annonce des hausses de primes. Ce qui est inacceptable est que l’Office fédéral de la santé publique et le Conseil fédéral refusent toutes les tentatives faites par les parlementaires (récemment encore par Olivier Feller et Vincent Maitre) pour introduire davantage de transparence dans le processus de calcul des primes de l’assurance maladie obligatoire.

Le monde d’hier

L’enseignement? Une dérive de plus! Entre des programmes scolaires inadaptés, des enseignants mal traités et démotivés et des bacheliers dont les connaissances et la culture générales sont toujours plus lacunaires, nous sommes gâtés!

La consommation? Le rôle, parfois néfaste, des principaux acteurs de l’alimentation (les enseignes dites «hard-discount» telles que Lidl incluses) est bien connu, surtout du monde paysan. Et si j’ai la plus grande admiration pour Gottlieb Duttweiler et son digne successeur, Pierre Arnold, cela m’attriste de voir aujourd’hui Migros faire intervenir une armada d’avocats pour empêcher une publication estimée «indésirable» de l’office de la Surveillance des prix.

Dans «Le Monde d’hier» (1941), Stefan Zweig décrit avec nostalgie l’Europe d’avant 1914, insouciante et artistique, à l’apogée de sa richesse et de sa puissance. Une époque de stabilité et de liberté d’esprit qui va s’effondrer avec les deux guerres mondiales. «J’ai été témoin des plus effroyables défaites de la raison», écrivait Zweig.

Plus près de nous, et évoquant Zweig, Gérard Depardieu se demandait «comment continuer à avancer dans une civilisation qui, peu à peu, perd ses raisons d’être?… Je ne me reconnais plus dans le monde dans lequel je vis.»

Moi non plus, cher Gérard!

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.