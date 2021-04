Carol Browner, l’ancienne conseillère pour le climat de Barack Obama, insiste sur l’ampleur et l’urgence des mesures qu’a décidées Joe Biden contre le réchauffement de la planète.

«Notre plan est ambitieux, mais nous n’avons plus de temps à perdre»

Sa vie et sa carrière sont indissociables de la lutte contre le réchauffement climatique. D’abord ministre américaine de l’Environnement sous la présidence de Bill Clinton entre 1993 et 2001, Carol Browner est revenue à la Maison-Blanche en 2009 comme conseillère de Barack Obama sur le climat. À l’issue du sommet climatique de la Maison-Blanche vendredi, elle se réjouit du retour des États-Unis dans la lutte pour l’environnement.

Joe Biden a annoncé jeudi l’engagement des États-Unis à réduire de moitié leurs émissions de CO₂ d’ici à 2030 par rapport à leur niveau de 2005. C’est nettement plus ambitieux que ce qu’avait proposé Barack Obama.

C’est effectivement très ambitieux, mais nous devions aller plus loin qu’il y a douze ans, car les scientifiques nous disent qu’il n’y a plus de temps à perdre. La bonne nouvelle est que la Maison-Blanche a de nombreux outils à sa disposition et qu’elle est déterminée à collaborer avec tous les acteurs du dossier: le Congrès, les organisations environnementales, le monde des affaires, la communauté internationale. L’urgence de la situation nécessite cette approche inclusive.