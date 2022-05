Télécommunications en Suisse – Notre réseau 5G est mauvais en comparaison européenne La Suisse ne parvient pas à exploiter le potentiel de la technologie de téléphonie mobile rapide. Les opposants à la 5G en sont en partie responsables. Jon Mettler



Le faible niveau de puissance de la 5G en Suisse entraîne des débits de transmission inférieurs. Photo: Keystone

Lorsque les utilisatrices et utilisateurs de smartphones se connectent aux nouveaux réseaux 5G en Suisse, ils reçoivent un signal moins puissant que les personnes dans ces trois pays voisins: l’Allemagne, la France et l’Italie. Et cela nuit à l’expérience utilisateur, comme le démontrent de récentes mesures effectuées par Opensignal.