Effet «happy end» – Notre soif de fin heureuse altère nos décisions Dans la famille des biais cognitifs mis en place par notre cerveau à chaque fois qu’on fait un choix, l’effet «happy end» à la Disney n’a pas que du positif. Il serait même parfois problématique. Fabienne Rosset Cheng

Parce qu’il a soif de fins heureuses, notre cerveau nous guide dans nos choix... pas toujours pour le meilleur! Thomas Barwick/Getty Images

Plus que jamais, on a envie de dénouement heureux. D’une issue à cette sombre histoire de pandémie qui se terminerait dans une effusion d’embrassades et de cris de joie. Un peu à la manière des films de Disney, qui bercent des générations de bambins depuis plus de quatre-vingts ans.

Ça tombe bien, notre soif de happy end est largement étanchée par son plus grand allié: le cerveau. Et plus particulièrement via les biais cognitifs que celui-ci met en place pour nous faire voir ce qu’on a envie de voir, nous faire comprendre ce qu’on a envie de comprendre, nous faire nous souvenir de ce dont on a envie de se souvenir. Ce qui a un impact sur les choix du quotidien.