«Notre solution est simple et permet de sauver des emplois»

Roger Nordmann, on interdit à des entreprises de travailler mais on peine à les dédommager. Qu’est-ce qui cloche?

Le problème, c’est que le Conseil fédéral est resté dans une logique de cas de rigueur, en prévoyant d’aider les situations extrêmes. Or, il faut aller dans la direction d’une indemnisation générale. Les branches qui ont été contraintes de fermer leurs portes rendent un immense service à la collectivité, car leur arrêt permet de contenir l’épidémie. En contrepartie, on doit tout faire pour qu’elles s’en sortent avec le moins de dommages possible.