Carte blanche - Notre système de santé a des ratés

On parle souvent du caractère fragmenté du système de santé, et pour cause: des compétences réparties entre 26 cantons, une grille tarifaire pour l’ambulatoire qui compte 4500 voire 4600 entrées divisées en 38 chapitres, 57 caisses maladie qui perdent les assurés dans les conditions générales de plusieurs dizaines de modèles d’assurance différents, près de 250’000 primes que l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) doit valider chaque année.

Toute enquête visant à mettre en lumière les pratiques qui se déploient à l’ombre de ce système et ses sous-systèmes s’avère, elle aussi, partielle.

Coup sur coup, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et le Contrôle des finances (CDF) viennent de pointer les incitations négatives, pour ne pas dire les abus, qui entraînent surfacturations, voire surprescriptions.

Si les analyses sont édifiantes, l’action se fait attendre. En effet, les recherches de la FINMA et du CDF ne portent que sur des échantillons. Et lorsqu’on cherche à en élargir le spectre et identifier les fautifs, les instances judiciaires ne semblent guère disposées à y répondre favorablement.

«J’ai interpellé le Conseil fédéral afin de savoir s’il n’envisage pas d’enquêter sur ces pratiques de facturations illicites de manière à les faire cesser.»

La dénonciation effectuée par la Fédération romande des consommateurs (FRC), associée à la Fédération suisse des patients, auprès du Ministère public de la Confédération à la suite de l’enquête de la FINMA a fait chou blanc.

Ironiquement, une semaine après la communication de cette non-entrée en matière, a paru le rapport du CDF qui identifie pourtant des lacunes qui permettent des facturations illicites. Cette semaine, j’ai interpellé le Conseil fédéral afin de savoir s’il n’envisage pas d’enquêter sur ces pratiques de manière à les faire cesser.

Ce morcellement et ce contrôle peu contraignant ont une raison: jusqu’à présent, la majorité parlementaire a toujours défendu le principe selon lequel le système de santé n’échappe pas à la loi du libre marché.

Hors prestations LAMal obligatoires, les hôpitaux sont ainsi en concurrence pour attirer à eux des patients avec une complémentaire privée, à qui ils pourront facturer des prestations hôtelières et médicales en plus. Ces entrées sont nécessaires à leur financement, à la rétribution – parfois très élevée – de leurs spécialistes mais aussi des propriétaires de ces établissements.

Prenons un exemple simple pour illustrer les limites du libre marché dans le domaine de la santé: en tant qu’amatrice de café, je peux passer d’un bistro à un autre, m’informer du prix, goûter, comparer, et choisir selon mes critères en m’appuyant sur une information facile à comprendre.

Dans le champ de la santé, l’information n’est jamais disponible de la sorte. La transparence n’existe ni sur les prix ni sur les standards de qualité, et le changement d’une prothèse est un acte moins anodin que de changer de barista.

Mettre de l’ordre

Autant je peux être une profane en matière de moka mais m’estimer compétente pour choisir mon café selon mon bon plaisir, autant en matière de santé je suis dépendante des médecins, de leur savoir spécialisé. Face à la nécessité de me faire soigner, je ne peux pas évaluer seule la prestation ou le produit, loin de là.

Autrement dit, pour que le libre marché fonctionne dans le champ de la santé, il faudrait au minimum permettre aux usagers de renforcer leurs compétences et rendre les informations accessibles.

La FRC y travaille – via son projet «Consomm’acteurs de la santé» – mais ce n’est pas suffisant. Il serait bon que notre démarche reçoive un jour l’appui de nos instances, judiciaires notamment, pour mettre de l’ordre là où l’on sait de façon notoire que ça dysfonctionne.

Sophie Michaud Gigon Afficher plus Secrétaire générale de la Fédération romande des consommateurs (FRC) Jean-Luc Barmaverain

